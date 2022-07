OH Leuven verslaat KV Kortrijk met 0-2, kersvers aanvoerder Mathieu Maertens en Al-Tamari laten de netten trillen

KV Kortrijk begon erg snedig aan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De West-Vlamingen hadden er duidelijk zin in. Na amper twee minuten spelen, kreeg Messaoudi een goede mogelijkheid, maar de Algerijn trapte voorlangs. Ook Dylan Mbayo was een paar keer erg gevaarlijk. De aalvlugge flankaanvaller deed met zijn snelheid de defensie van OH Leuven meermaals pijn, maar de netten doen trillen, kon hij niet. Pape Gueye kreeg net voor de rust misschien wel dé grootste kans op de openingsgoal. De Bruyn legde het leer perfect achteruit, maar de boomlange spits van de thuisploeg trapte naast de bal. OH Leuven was in de eerste periode nergens. Gelukkig was Mousa Al-Tamari nog van de partij. De Jordaanse balgoochelaar had enkele leuke acties in huis, maar efficiënt is hij niet. KVK verdiende meer, maar ging met een brilscore de kleedkamer in.