OH Leuven smeert hekkensluiter Seraing, dat een uur met tien speelt, forfaitcijfers aan

Jupiler Pro LeagueNa vijf competitiematchen zonder overwinning kon OHL vrijdagavond nog eens de drie punten pakken. Hekkensluiter Seraing werd met zware 5-0-cijfers geklopt. Daardoor blijven de Luikenaars laatste in de stand, terwijl de Leuvenaars de WK-onderbreking ingaan met uitzicht op play-off 2 en met een verlengd verblijf in de bekercompetitie.

“Die 0-5-overwinning in de Croky Cup bij Francs Borains en vooral de manier waarop wij voetbalden, gaf ons een boost”, zei OHL-coach Marc Brys voor de aftrap van het duel tegen Seraing. Dat was er duidelijk aan te zien. Na een evenwichtig aanvangskwartier waarin Seraing via Sissoko (afgeblokt) een heuse doelkans afdwong, nam de thuisploeg de match in handen. En hoe. Aan de rust stond het al 4-0.

Maertens krulde halfweg de eerste helft op aangeven van De Norre de 1-0 binnen. Net voor het half uur kende ref Vandamme op aangeven van de VAR de thuisploeg een strafschop toe. Gonzalez knalde zijn elfde van het seizoen binnen. Toen even later Sissoko tegen zijn tweede gele kaart aanliep, leek het lot van Seraing al helemaal bezegeld. Dat was helemaal het geval toen De Norre na mistasten van Opare 3-0 van maakte en Kiyine de 4-0-ruststand vanop de stip vastlegde na een overtreding op Tamari.

Ook in de tweede helft was OHL heer en meester. Seraingdoelman Galjé had al meteen een knappe redding in huis op een kopbal van Gonzalez. De thuisploeg bleef dreigend en legde een aantal knappe aanvallen op de mat, maar ook omdat de Leuvenaars het dikwijls té mooi wilden doen, bleven bijkomende goals uit. Tot Nsingi er op aangeven van Mendyl 5-0 van maakte.

Toen ref Vandamme het eindsignaal floot, slaagden die van Seraing een diepe zucht. Want het was het einde van hun lijdensweg. OHL ging feestend de latere avond in.

