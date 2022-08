OH Leuven-aanvoerder Mathieu Maertens scoort in de absolute slotfase de winning goal tegen KV Oostende

Jupiler Pro LeagueMet een late goal van Mathieu Maertens klopte OHL Oostende na een felbevochten en best genietbare partij aan Den Dreef met 2-1 en nestelt zich met 12 punten op 18 mooi in de subtop. Oostende blijft na een derde nederlaag op rij steken op 6 punten en zakt wat dieper weg in de buik van de rangschikking.

Bij OHL debuteerde de nieuwe Spaanse spits Mario Gonzalez. Holshauser startte opnieuw op de bank. Bij Oostende was Sakamoto weer fit, ook hij startte als bankzitter. Fraser Hornby kreeg een eerste basisplaats. De Schot dankte coach Yves Vanderhaeghe voor het vertrouwen met een vroege openingstreffer. Cojocaru duwde een poging van Albanese in de voeten van Hornby en die schoof de 0-1 in doel.

De snelle Albanese deed de OHL-defensie vanop zijn linkerflank pijn. Hij ging zelf zijn kans, maar besloot pal op Cojocaru. De thuisploeg, die slordig was gestart, kreeg stilaan meer greep op de match en nam het initiatief over. Gonzalez zette zich na 20 minuten door, maar Hubert voorkwam de gelijkmaker. Tamari trachtte een penalty te versieren, maar kreeg geel wegens schwalbe. Katelaris hield een rake kobal van Ricca uit het Oostendse doel. Op het half uur ging Mendyl van dichtbij zijn kans, maar Hubert ging goed plat. Seconden later deed de Oostendse goalie dat over bij een poging van De Norre.

Oostende had het moeilijk maar kwam op de counter tweemaal heel dicht bij de 0-2. Bätzner trapte via een Leuvens been buitenkant paal en even later ging een plaatsbal van hem net langs de andere paal buiten. Tussendoor had Tamari dé kans op de gelijkmaker gemist. Vrij voor Hubert krulde hij de bal naar de verste paal maar de Oostende keeper kon er nog net bij. Zo bleef het na een best aangename eerste helft 0-1.

De thuisploeg kwam enthousiast uit de kleedkamer en werd ervoor beloond. De pas vorige week aangeworven Spaanse spits Mario Gonzalez nam een voorzet van assistenkoning Patris knap mee en knalde knap overhoeks binnen: 1-1.

Geen van beide teams nam genoegen met een gelijkspel en dat maakte dat de – niet meteen hoogstaande – wedstrijd best leuk bleef om volgen. Zo moest Cojocaru in de korte hoek via de paal redding brengen bij een poging van Ambrose. Aan de overzijde stuurde Maertens Tamari diep, maar die besloot overhaast naast. Waarna Cojocaru de bij Oostende ingevallen Atanga met een geweldige reflex van de 1-2 hield.

Bij het ingaan van de blessuretijd trok OHL het laken naar zich toe. De pas ingevallen Holzhauser bediende met een gemeten voorzet Mathieu Maertens, en de aanvoerder trof raak. Den Dreef ontplofte.

