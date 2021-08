Officieel: Anderlecht-AA Gent uitgesteld, beide clubs krijgen optimale voorbereiding voor Europese play-offs

De Pro League meldt dat de beslissing om de match tussen Anderlecht en AA Gent uit te stellen genomen is in overleg met rechtenhouder Eleven en beide clubs. De voorbije dagen gaf zowel Anderlecht als Gent al aan een uitstel genegen te zijn. Vincent Kompany gisteren nog: “Uitstel zou in het belang zijn van het Belgische voetbal, dan kunnen beide ploegen perfect toeleven naar die twee wedstrijden. Dat kan goed zijn voor de coëfficiënt. We zien dan wel wanneer we die competitiematch inhalen.” De play-offs in de Conference League, met RSCA en Gent, worden gespeeld op 19 en 26 augustus.