OEFENMATCHEN JPL. Club Brugge creëert nauwelijks en verliest van Kortrijk - Beerschot verslikt zich in Duitse derdeklasser - Moeskroen wint

Club Brugge creëert nauwelijks en verliest van KV Kortrijk (0-1)

KV Kortrijk won zaterdagavond met het kleinste verschil van Club Brugge (0-1). Blauw-zwart was de betere ploeg, maar voetbalde nauwelijks een kans bijeen.

West-Vlaams onderonsje in Westkapelle vanavond, waar Club Brugge en KV Kortrijk een behoorlijk intense oefenmatch afwerkten. Bij blauw-zwart speelde Kossounou een eerste keer, de Ivoriaan vierde zijn rentree als middenvelder. Ook Lang, die tegen Lokomotiva Zagreb uit voorzorg opzij bleef, kwam aan de aftrap. Met ook De Ketelaere binnen de lijnen combineerde blauw-zwart al beter dan in de eerste twee oefenmatchen. De Cuyper en Balanta lieten zich in de eerste helft opmerken. Maar opnieuw creëerde de landskampioen nauwelijks een kans. Aan het einde van een evenwichtige eerste helft was Jonckheere het dichtst bij een doelpunt, maar de middenvelder trapte van dichtbij over. Kortrijk zag met de rust in zicht Radovanovic uitvallen.

Met een pak nieuwe namen nam Club in de tweede helft de bovenhand. Maar opnieuw leverde dat geen kansen op. De bal ging bij vlagen vlot rond bij blauw-zwart, kansen creëren blijft tot dusver evenwel een probleem. Eigenlijk viel er nauwelijks iets te noteren aan Brugse zijde, ondanks hun dominantie. Ook in de tweede helft was de beste mogelijkheid voor Kortrijk, maar de doorgebroken Badamosi trapte oog in oog met Shinton knullig naast. Diezelfde spits kopte in de slotfase al vallend nog in de armen van de Brugse doelman. Kortrijk won alsnog na een prachtige actie van de ingevallen linksachter Mujakic. De Bosniër is terug bij KVK na een uitleenbeurt aan Hajduk Split en speelde zich meteen in de kijker. De late nederlaag is een dompertje voor Club, maar niets om zich zorgen over te maken.

Club Brugge - KV Kortrijk 0-1

Club Brugge: Lammens (46’ Shinton); Van Der Brempt (45’ Van Den Keybus), Mitrovic (60’ Hautekiet), Mechele (60’ Mondele), De Cuyper (60’ Ricca); Kossounou (46’ Rits), Balanta (46’ Servais), Audoor (46’ Vormer), De Ketelaere (46’ Sandra); Lang (61’ Okereke), Badji (60’ Dost)

KV Kortrijk: Ilic; Rougeaux (72’ Verkerken), Sainsbury, Radovanovic (45’ Derijck), D’haene (60’ Mujakic); Vandendriessche (65’ Bendianishvili), Palaversa (46’ Fixelles), Jonckheere; Moreno (60’ Ocansey), Chevalier (65’ Van Den Bossche), Gueye (55’ Badamosi)

Doelpunten: 89’ Mujakic (0-1)

Volledig scherm © Photo News

Moeskroen wint bij Aalbeke

Excelsior Moeskroen speelde zijn eerste oefenwedstrijd bij provincialer FC Aalbeke. De ‘Hurlus’ van Enzo Scifo wonnen met 1-4. De Moldaviër Virgiliu Postolachi op strafschop, jeugdspelers Zakaria Atteri en testspelers Gouné Niangadou en Clément Tainmont scoorden.

Parfait Madanda was aanwezig, wat erop wijst dat de overstap van de doelman van Charleroi nakend is. Eveneens present — om de aftrap te geven: Miss België 2021 Kedist Deltour.

Moeskroen (eerste helft): Gillikens; Simba, Henry (42’ Foucault), Gueye, Mohamed; Faraj, Lepoint, Mayoka, Tainmont; Niangadou, Postolachi.

Moeskroen (tweede helft): Delavalée; Dione, Foucault, Silvestre, Bocat; Vroman, Diandy, Franssen, Badibanga; Niangadou, Atteri.

Volledig scherm © BELGA

Standard klopt Cercle Brugge in oefenwedstrijd op Académie (3-2)

Standard nam op de Académie Louis Dreyfus met moeite de maat van een enthousiast Cercle Brugge, dat zijn laatste oefenwedstrijd op Belgische bodem afwerkte. Maandag vertrekt de Vereniging op oefenkamp naar Poznan (Polen), waarna het nog oefenwedstrijden speelt in Monaco (10 juli) en tegen Straatsburg (in Evian) en FC Sion (in Genève) allebei op 17 juli.

Scholaert bracht Cercle in Luik op voorsprong, maar met twee doelpunten in evenveel minuten zetten de Rouches die scheve situatie recht. De bedrijvige Dragus krulde het leer in de winkelhaak, de opgerukte Ngoy werkte na een lange ren af. Na een treffer van de ingevallen Muleka, die eerder al de paal trof, milderde de sterk ingekomen Kurt Mert voor de Bruggelingen met een schuin schot.

Bij Standard keken Carcela, Lestienne en Boljevic toe en stak ook de veelbesproken Michel-Ange Balikwisha even zijn hoofd binnen op de Académie om zijn toekomstige ex-maats te groeten.

Yves Vanderhaeghe deed het net als gisterenavond tegen Zulte Waregem met een gemengd team van A-kernspelers en beloften. De verdedigende middenvelder Ibrahima Bah legde een tweede test af, maar het heeft er niet de schijn van dat hij op een verlengd verblijf moet rekenen.

Standard: Bodart (60' Epolo) ; Siquet (46' Pavlovic), Ngoy (46' Calut), Al-Dakheel (65' Noubi), Laifis (65' Dussenne), Gavory (65' Fai); Cimirot (65' Shamir), Bastien (70' Canak), Raskin (65' Delferrière) ; Klauss (65' Mmaee), Dragus (46' Muleka)

Cercle Brugge: Bruzzese (46' Didillon); Audenaert (70' Antognelli), Daland, Popovic, Miangue, Velkovski (75' Bah); Vanhoutte, Hoggas (70' Coens); Scholaert (75' Martlé), Denkey (75' Mert), Ackx.

Doelpunten: 18' Scholaert (0-1), 20' Dragus (1-1), 21' Ngoy (2-1), 60' Muleka (3-1), 80' Mert (3-2).

Volledig scherm © BELGA

Beerschot verslikt zich in Duitse derdeklasser (1-0)

Beerschot verloor vanmiddag een oefenmatch tegen de Duitse derdeklasser MSV Duisburg. Bakir bracht de Duitsers na 25 minuten op voorsprong en die score wijzigde niet meer. Namens Beerschot kwam Van den Buijs nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Het beste nieuws voor Beerschot was dat Marius Noubissi na maanden blessureleed voor het eerst nog eens een (halve) wedstrijd speelde. De oefenpot tegen Duisburg was meteen ook het orgelpunt van de zomerstage op Duitse bodem.

Volledig scherm © Photo News

Oefenmatch AA Gent tegen Union gaat niet door

Vandaag stond voor AA Gent en Union SG een oefenwedstrijd op het programma, die kort na de middag op een geheime locatie zou worden afgewerkt. De partij vond evenwel geen doorgang. Union liet de Gentenaars weten van het duel af te zien. Coach Felice Mazzu kampt met de onbeschikbaarheid van een aantal pionnen, en drie jonge spelers ondervonden de naweeën van een recente Covid-vaccinatie. Daarom verkozen de Brusselaars om niet naar het Gentse af te zakken.