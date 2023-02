Nieuwkomer Vertessen speelt zich in de harten met twee assists bij vlotte 4-0-zege Union, nu al zestien duels op rij ongeslagen

Zulte Waregem is dus het volgende slachtoffer van Union in de ongeslagen reeks van nu al zestien competitiewedstrijden. Ofwel 42 op 48 punten: wat een rapport.

Meestal houdt Karel Geraerts vast aan een min of meer stabiel geraamte als basisploeg, maar nu vond hij de tijd rijp om toch meer te schuiven. Adingra duwde Lapoussin uit de basis, Puertas kreeg de voorkeur op Lazare, Sykes en Machida namen de plaats in Kandouss en Van der Heyden, en tot slot mocht nieuwkomer Vertessen starten ten koste van Nilsson. Maar zelfs met al die wissels in de basis blijft de uitkomst hetzelfde: Union maakt met directer en snediger voetbal het verschil.

Volledig scherm Lynen en Puertas houden Rommens af. © BELGA

Bij Union was het toch uitkijken naar de prestatie van Vertessen. Als vervanger van Vanzeir rust er druk op zijn schouders. Maar de belofteninternationaal maakte meteen duidelijk dat hij uit het juiste hout gesneden lijkt om dit Union wat bij te brengen. Hij zette goed druk, zorgde met zijn snelheid voor gevaar, toonde zich in zijn loopacties erg beweeglijk en vooral: met twee prima baltikken had hij het juiste oog als assist voor twee goals.

Al vroeg in de eerste helft schoof Puertas op aangeven van Vertessen de bal overhoeks in doel voor de 1-0. Een tiental minuten na de rust speelde Vertessen slim Boniface aan: ook de Nigeriaan werkte koelbloedig af. Kort na het uur zag Vertessen zich vervangen door Nilsson. Van het publiek oogstte Vertessen veel applaus: hij wist zich meteen al wat in de harten te spelen. Ongetwijfeld zal ook Vanzeir zijn prestatie gesmaakt hebben. Vanzeir zag voor de aftrap op het veld gehuldigd en ging in de tweede helft tussen de kop in de tribune Union aanmoedigen: hij beseft dat hij een mooi hoofdstuk afsluit.

Volledig scherm Vanzeir werd in de bloemetjes gezet. © Photo News

Union had in een sterk openingskwartier al sneller een kloof kunnen uitbouwen, maar het vizier van Adingra en Boniface stonden toen niet scherp. Het spelpeil verwaterde wat naar de rust toe, al redde Bossut nog knap een schot van Teuma uit zijn hoek. Na de 2-0 van Boniface had Union zijn schaapjes al op het droge, al vielen in het slotkwartier nog twee mooie goals. Nilsson krikte al duikelend de 3-0 binnen, die zijn gave statistieken bij Union nog meer in de verf zetten. En Teuma zette na balverlies van Vormer van Zulte Waregem met een knappe afstandspegel de eindscore op het bord.

Volledig scherm Adingra geraakt niet voorbij Rommens. © Photo News

Voor Zulte Waregem viel er weinig eer te rapen in het Joseph Marienstadion. De basisploeg zonder Vormer, Vossen en de geschorste Fadera deed al weinig goeds vermoeden. Zulte Waregem kreeg bijwijlen wel het balbezit maar kon daar weinig mee aanvangen. De jonge aanvaller Hallaert kon bij zijn eerste basisplaats geen potten breken tegen de ervaren Burgess en co. Ook de inbreng van Vossen en Vormer tijdens de tweede helft bracht geen beterschap. Zulte Waregem miste overtuiging en strijdkracht: na de 4-0 vertrok het team met de staart tussen de benen. Het was alsof de bezoekers bij het sterke Union niet in hun kans geloofd hadden. Maar alle focus ligt bij de degradatiestrijd op de komende wedstrijden thuis tegen KV Oostende, naar Seraing en thuis tegen Kortrijk.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Nieuwkoop viert met doelpuntenmaker Puertas. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.