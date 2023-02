Nieuwkomer Vertessen speelt zich in de harten met twee assists bij vlotte 4-0-zege Union: “Het voelt hier wat persoonlijker aan dan bij PSV”

KIJK. De hoogtepunten uit Union-Zulte Waregem

Zulte Waregem is dus het volgende slachtoffer van Union in de ongeslagen reeks van nu al zestien competitiewedstrijden. Ofwel 42 op 48 punten: wat een rapport.

Meestal houdt Karel Geraerts vast aan een min of meer stabiel geraamte als basisploeg, maar nu vond hij de tijd rijp om toch meer te schuiven. Adingra duwde Lapoussin uit de basis, Puertas kreeg de voorkeur op Lazare, Sykes en Machida namen de plaats in van Kandouss en Van der Heyden, en tot slot mocht nieuwkomer Vertessen starten ten koste van Nilsson. Maar zelfs met al die wissels in de basis blijft de uitkomst hetzelfde: Union maakt met directer en snediger voetbal het verschil en heeft meerdere goede afwerkers in huis.

Volledig scherm Lynen en Puertas houden Rommens af. © BELGA

Bij Union was het toch uitkijken naar de prestatie van Vertessen. Als vervanger van Vanzeir rust er druk op zijn schouders. Maar de belofteninternationaal maakte meteen duidelijk dat hij uit het juiste hout gesneden lijkt om dit Union wat bij te brengen. Hij zette goed druk, zorgde met zijn snelheid voor gevaar, toonde zich in zijn loopacties erg beweeglijk en vooral: met twee prima baltikken had hij het juiste oog als assist voor twee goals.

Al vroeg in de eerste helft schoof Puertas op aangeven van Vertessen de bal overhoeks in doel voor de 1-0. Een tiental minuten na de rust speelde Vertessen slim Boniface aan: ook de Nigeriaan werkte koelbloedig af. Kort na het uur zag Vertessen zich vervangen door Nilsson. Van het publiek oogstte Vertessen veel applaus: hij wist zich meteen al in de harten te spelen. Ongetwijfeld zal ook Vanzeir zijn prestatie gesmaakt hebben. Vanzeir zag zich voor de aftrap op het veld gehuldigd en ging in de tweede helft tussen de kop in de tribune Union aanmoedigen: hij beseft dat hij een mooi hoofdstuk afsluit.

Volledig scherm Vanzeir werd in de bloemetjes gezet. © Photo News

Union had in een sterk openingskwartier al sneller een kloof kunnen uitbouwen, maar het vizier van Adingra en Boniface stonden toen niet scherp. Het spelpeil verwaterde wat naar de rust toe, al redde Bossut nog knap een schot van Teuma uit zijn hoek. Na de 2-0 van Boniface had Union zijn schaapjes al op het droge, al vielen in het slotkwartier nog twee mooie goals. Nilsson maakte al duikelend de derde goal, die zijn gave statistieken bij Union nog meer in de verf zet. En Teuma zette na balverlies van Vormer van Zulte Waregem met een knappe afstandspegel de 4-0-eindscore op het bord.

Volledig scherm Adingra geraakt niet voorbij Rommens. © Photo News

Voor Zulte Waregem viel er weinig eer te rapen in het Joseph Mariënstadion. De basisploeg zonder Vormer, Vossen en de geschorste Fadera deed al weinig goeds vermoeden. Zulte Waregem kreeg bijwijlen wel het balbezit maar kon daar weinig mee aanvangen. De jonge aanvaller Hallaert kon bij zijn eerste basisplaats geen potten breken tegen de ervarer Burgess en co. Ook de inbreng van Vossen en Vormer tijdens de tweede helft bracht geen beterschap. Zulte Waregem miste overtuiging en strijdkracht: na de 4-0 vertrok het team met de staart tussen de benen. Het was alsof de bezoekers bij het sterke Union niet in hun kans geloofd hadden. Maar alle focus ligt bij de degradatiestrijd op de komende wedstrijden thuis tegen KV Oostende, naar Seraing en thuis tegen Kortrijk.

Yorbe Vertessen na vliegende start: “Getoond dat ik belangrijk kan zijn”

Een mooie binnenkomer voor Yorbe Vertessen bij zijn eerste basisplek voor Union tegen Zulte Waregem: hij had met twee assists meteen een beslissende voet bij de 4-0-zege: “Ik wil belangrijk zijn voor het team en dat heb ik getoond.”

Nog maar een dikke week vertoeft Vertessen bij Union, maar op die korte tijd heeft hij zich al wat in de harten gespeeld van de Unionfans. Zij lieten bij zijn vervanging kort na het uur tegen Zulte Waregem met een applausvervanging voelen zijn prestatie fel gesmaakt te hebben. Vertessen toonde veel inzet, was een paar keren gevaarlijk met zijn snelheid en loopacties, en hielp met twee assists voor Puertas en Boniface de wedstrijd in een beslissende plooi leggen.

Volledig scherm © BELGA

“Ik kan geen beter gevoel hebben”, zei Vertessen. “Belangrijk zijn, daar draait het om als spits, of het nu assists of goals zijn. Al heb ik goals nog liever. Ik hoop dat ik deze lijn doortrekken kan en dat de fans van mij genieten kunnen. Ik voel hier een warm welkom. Deze club voelt wat persoonlijker aan dan PSV.”

Vertessen is door Union ingehaald als vervanger voor Dante Vanzeir, die naar New York Red Bulls verkast. Zo rust er toch druk op de schouders van Vertessen, want Vanzeir had over 2,5 seizoen geweldige statistieken bij elkaar gevoetbald met 48 goals en 21 assists op 91 wedstrijden. Dan staan twee assists bij de eerste basisplek voor Vertessen al mooi achter zijn naam. Hij kreeg trouwens van Vanzeir, die zich voor de aftrap bij Union gehuldigd zag door het publiek en de match in de tribune zou bijwonen, een schouderklopje: “Dante zei me dat Union een goede stap voor mij is om meer minuten te maken. Hij is overtuigd dat ik het team kan helpen.”

De eerste basisplaats voor Vertessen na amper een week mocht anders ook wel wat verrassend zijn, want Gustaf Nilsson had de voorbije weken veel beslissende goals gemaakt. De Zweed begon nu op de bank, maar pikte als invaller wel nog een goal mee.

Volledig scherm © Photo News

“Er is een reden dat ik naar Union ben gekomen om minuten te maken”, zegt Vertessen. “Misschien is die basisplek dan geen verrassing, maar ze komt wel snel. Ik ben wel blij dat ik ben mogen starten.”

Trainer Karel Geraerts toonde zich erg tevreden over de prestatie van Vertessen: “Yorbe heeft het voor een eerste keer als titularis in ons stadion goed gedaan. Ik heb voor het moment drie fitte aanvallers - Eckert is ook weer op komst - maar hou ook rekening met het drukke programma. Als je zoals Vertessen bij je begin meteen iets aan je statistieken kan doen, dan krijg je vertrouwen en dan voel je je goed. Hij toont ook naar de rest van de groep meteen zijn kwaliteiten: diepgang, snelheid, een goede balbehandeling en overzicht. Dat geeft vertrouwen aan de ploegmaats die met Vanzeir een belangrijke speler zagen vertrekken. Zij zien nu met Yorbe meteen iemand nieuw komen die andere kwaliteiten heeft, maar die ook heel goed is.”

Volledig scherm © BELGA

Mbaye Leye: “Union in andere categorie dan wij” Mbaye Leye kon de zware verliescijfers van zijn team best relativeren. “Wij wisten vooraf dat het hier moeilijk zou zijn en pijnlijk kon worden”, trapte de coach van Zulte Waregem ee open deur in. “Om het zelfs zonder de minste overdrijving te stellen: dit Union speelt in een andere categorie dan wij. Als je ziet dat Karel (Geraerts, red) de luxe heeft om kleppers als Lapoussin, Lazare, Nilsson en Van der Heyden te vervangen zonder dat zijn team aan kwaliteit inboet, dan weet je het wel. Ik heb bewust de keuze gemaakt om Vormer en Vossen vandaag te sparen. Zij waren donderdag nog heel diep moeten gaan in de bekermatch tegen KV Mechelen, en ik wilde geen enkel risico nemen met twee zulke belangrijke spelers met het oog op het komende drieluik tegen Oostende, Seraing en Kortrijk.” Leye miste ook nog Gano (in volle revalidatie, maar nog zonder training in de benen), Derijck (zeker nog drie weken out) en Ndour (tik gekregen tegen Mechelen), maar toonde zich niet ontevreden over de 19-jarige Lennert Hallaert na diens eerste basisplaats. “Hij kon misschien amper dreigen, maar stond dan ook tegen torens als Burgess en Sykes. Alleen al het feit dat hij hen een beetje kon ambeteren, spreekt voor zijn mentaliteit.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Nieuwkoop viert met doelpuntenmaker Puertas. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.