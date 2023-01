Nieuwkomer Sor helpt Racing Genk aan zwaarbevochten zege tegen Zulte Waregem

Jupiler Pro LeagueMet de nodige moeite is een matig Racing Genk erin geslaagd Zulte Waregem te kloppen: 1-0. Te danken aan Yira Sor, de pijlsnelle Nigeriaan die deze winter voor een miljoenenbedrag werd binnengehaald. Zijn vroege was bijzonder knap en ook het vervolg mocht er zijn.

Geen Wouter Vrancken, geen Josep Paintsil en geen Daniel Muñoz bij Racing Genk. De coach en zijn rechterflank waren geschorst tegen Zulte Waregem. Maar ook Paul Onuachu en Bilal El Khannouss begonnen op de bank bij de competitieleider. Het duo werd in deze drukke periode van vijf matchen in dertien dagen tijd gespaard.

In de plaats kregen Preciado, Castro en Yira Sor hun kans. Die laatste maakte meteen indruk. Sor kwam deze maand voor 6,5 miljoen over van Slavia Praag en was in de zomer al een target van de Limburgers. Ritme had hij wel amper. Door blessures en onenigheid speelde hij voor de WK-break nauwelijks voor de Tsjechische topclub, maar invalbeurten tegen Club Brugge en Antwerp bleken voldoende om vertrouwen op te doen.

Na tien minuten gaf de Nigeriaanse vleugelspits namelijk zijn visitekaartje af. Vanaf rechts dribbelde hij zich naar binnen, was hij Miroshi en Derijck te snel om vervolgens met een snoeihard schot met links Bossut via de lat te kloppen. 1-0.

Lastige avond

Het doelpunt was uiterst welkom, want Genk had het moeilijk tegen dit stugge Zulte Waregem. De ploeg heeft met de terugkeer van Gano én de komst van routiniers Vormer en Brüls een kwaliteitsinjectie gekregen. En ook: ze maken met hun ervaring de ploeg zoveel sluwer en moeilijker te kloppen. Alleen bleek doelgevaar creëren nogal lastig voor het elftal van Leye.

Zinho Gano had een paar bijna-kansen, dat wel. Voor rust liep hij zich twee keer uitstekend vrij, maar Fadera en Ciranni konden hun spits niet bereiken. Op het uur kon Gano dan weer niet profiteren van een aarzeling bij Vandevoordt.

De beste mogelijkheden in de tweede helft waren toch voor Genk. Sor werd gelanceerd door Samatta en mikte in het zijnet. Even later volleerde de winteraanwinst op voorzet van Arteaga voorlangs. Daarna liet Trésor na goed werk van Sor en Samatta na om alleen voor Bossut de Genkse voorsprong te verdubbelen. De assistkoning schoot onbegrijpelijk over.

En Zulte Waregem? Vandevoordt kende weinig moeite met een schuiver van Brüls. De bezoekers drongen Genk bij vlagen ver terug, maar telkens ontbrak de laatste pass. Zo kon Offor net niet bij de bal na lossen van Vandevoordt. Scoren lukte niet meer. Dankzij de 1-0-overwinning staat de koploper voorlopig tien punten voor op Union. Zulte Waregem blijft voorlaatste.

