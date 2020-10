Nieuwe nederlaag voor rode lantaarn Moeskroen, Eupen pakt volle buit op Le Canonnier

Jupiler Pro League Knappe goal Sambi Lokonga, flater van Luckassen, derbyzege Club: alle samenvat­tin­gen van speeldag 7

29 september Winnaar van de speeldag 7: Club Brugge. Het won al bij al makkelijk de Brugse derby en verkleint de achterstand op leider Charleroi tot 4 punten. De Zebra’s leden bij hekkensluiter Moeskroen verrassend het eerste puntenverlies. Ook Beerschot telt net als Club 15 punten nadat het tegen Waasland-Beveren van 0-2 ultiem nog naar 3-2 ging. Ook die andere promovendus OH Leuven verbaast. Zij wonnen met 2-3 in de Ghelamco Arena en strooiden nog wat zout in de open Gentse wondes. Jess Thorup kon dan weer niet winnen bij zijn debuut als Genk-coach: 2-2 tegen KV Oostende.