Nieuwe nederlaag voor KV Oostende: AA Gent haalt het nipt in Ghelamco Arena

De ingrepen van Vanhaezebrouck misten hun effect niet. Gent begon snedig en voetbalde enkele kansen bijeen, de verdediging van de bezoekers stond net als in Mechelen te wankelen. Op het kwartier opende Yaremchuk verdiend de score na mooi samenspel met Castro-Montes - goed voor de 60ste goal in Gentse loondienst voor de Oekraïner. In een open wedstrijd was ook de volgende goeie kans voor Yaremchuk. De spits schudde Tanghe makkelijk af, maar plaatste de bal net naast het doel van Hubert. Dat deed-ie kort voor de rust nog eens - een hattrick had makkelijk gekund in een eerste helft waarin Oostende nauwelijks voor dreiging kon zorgen.

Volledig scherm © BELGA

De kustploeg onderging het allemaal een beetje - ’t was wachten tot AA Gent de match in een beslissende plooi zou leggen. Na enkele halve kansen leek dat nog voor het uur zo. Odjidja vond de vrijstaande Godeau voor doel, die de bal heel slim in de verste hoek deponeerde. AA Gent op rozen zou je zo denken, maar toen ging Bolat in de fout. De doelman duwde de slechte voorzet van Sakala pardoes in de voeten van Hjulsager, die er weer een wedstrijd van maakte. AA Gent was even van slag: Boonen vergat een prachtige individuele actie van dichtbij af te ronden.

Mede onder impuls van Boonen kantelde het wedstrijdbeeld. En dus kon het in het slotkwartier eigenlijk nog alle kanten uit. Oostende had het overwicht, maar Sakala en Gueye verzuimden de kansen af te werken. Aan de overzijde liet Yaremchuk nog maar eens een kans liggen. Finaal ontbrak het de kustploeg aan daadkracht om alsnog een punt te pakken in een wedstrijd die de thuisploeg al veel eerder had moeten beslissen.

Volledig scherm © BELGA

