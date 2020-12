Nieuw puntenverlies voor Anderlecht: paars-wit blijft steken op 2-2-gelijkspel tegen Zulte Waregem

Anderlecht begon gretig aan de Gaverbeek. Dat op zich was al een wereld van verschil met de partij van vorige zondag tegen Standard. Die goede intenties konden na 8 minuten echter al de vuilbak in. Seck torende letterlijk met kop en schouders boven Mykhaylichenko uit en buffelde de 1-0 perfect in de winkelhaak. Nog geen 2 minuten later had Bruno de voorsprong al kunnen verdubbelen, zijn kopbal vloog net naast dezelfde winkelhaak waarin Seck had gescoord. Anderlecht kwam langzaam maar zeker beter in de partij, weliswaar zonder grote kansen af te dwingen. De grootste was voor Mukairu, maar de Nigeriaan miste - gelukkig voor hem vanuit buitenspel - voor een volledig leeg doel. Tekenend voor de matige efficiëntie vvan paars-wit. Gelukkig voor Anderlecht is er nog altijd Lukas Nmecha. De Duitser strafte een missertje van Deschacht genadeloos af en klopte Bostyn met een overhoeks schot.