Niet Club Brugge (56,2%) of Union (43,5%) kampioen, wel... Anderlecht (0,3%): volgens dit scenario is dat mogelijk

Believers zijn er waarschijnlijk niet in de zaal. Maar met nog drie matchen te spelen, maakt RSC Anderlecht zowaar nog kans op de landstitel. Zij het dat die maar 0,3% is. Als - inderdaad: als - de kraker op Jan Breydel tussen Club en Union vanavond op een draw eindigt en Anderlecht ontdoet zich morgen in het Lotto Park van Antwerp, is aan de eerste voorwaarde voldaan.

Want in het geval blauw-zwart zondag verliest op Antwerp en op de slotspeeldag in eigen huis de boot ingaat tegen Anderlecht, is Club geen kampioen. In combinatie met Union dat zondag de derby verliest op Anderlecht en op de laatste speeldag niét wint thuis tegen Antwerp, kan paars-wit zowaar aan het feest. Aannemelijker is weliswaar dat Anderlecht op de derde plaats strandt: 79,3%.