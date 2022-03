Nainggolan zegt uren na late zege tegen Zulte Waregem nog eens wat hij er van denkt: “F*ck them all”

Priske: “Druk neemt niet af”

Een deugddoende zege. Ook voor Priske. Maar de T1 van Antwerp vindt niet dat daarmee de druk afneemt na enkele woelige weken op de Bosuil. “Die druk is er nog steeds. Die is er altijd in Antwerp. Iedereen wil elke match winnen, dat is al sinds ik hier arriveerde. De media legt ook veel druk. Maar eerlijk: dat maakt mij niet uit. Ik hecht er niet te veel aandacht aan. Mijn volledige focus gaat naar mijn spelers. Daarom ben ik hier. Wat er dan ook zal gebeuren, daar kan ik niet over beslissen. Dat is voor de bestuursleden.” Feit is wel: play-off 1 is wat dichterbij. “Maar het blijft spannend. We moeten sowieso nog punten pakken in onze laatste twee matchen.”