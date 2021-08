Nainggolan in de voetsporen van Mignolet en Kompany: afgelopen jaren keerden heel wat (ex-)Rode Duivels terug naar Jupiler Pro League

Het zullen de eerste speelminuten van Nainggolan worden in de JPL. De Antwerpenaar speelde tot zijn zestiende bij stadsrivaal (Germinal) Beerschot. Nadien trok hij naar Italië. Eerst bij Piacenza en Cagliari, nadien vervoegde hij topclubs AS Roma en Inter, dat hem de voorbije twee seizoenen uitleende aan opnieuw Cagliari. Nainggolan is ook 30-voudig international, maar viel uit de gratie bij bondscoach Roberto Martínez en kondigde zijn afscheid bij de Rode Duivels aan. Z'n laatste speelminuten dateren van maart 2018. Hij scoorde 6 keer. Wie zijn z'n recente voorgangers?

Vincent Kompany (89 caps, 4 goals)

Door de grote poort terugkeren, heet dat dan. In 2004 verliet Vincent Kompany Brussel voor Hamburg, waarna een avontuur in Engeland volgde. Na een resem prijzen en 11 seizoenen bij Manchester City koos de aanvoerder om terug te keren naar het oude nest, RSC Anderlecht. Kompany, toen 33, kreeg er de rol van speler-coach, al liep dat niet van een leien dakje. Na tegenvallende resultaten en heel wat blessureleed hakte de gewezen captain van de Rode Duivel de knoop door: hij zou de nieuwe T1 van RSCA worden. Na een seizoen vol ups en downs wist Anderlecht onder leiding van Kompany toch nog vierde te worden. Kompany begon aan z'n tweede seizoen als hoofdcoach bij paars-wit met 4 op 9.

De laatste interland van Kompany dateert van november 2019, tegen Schotland. Het werd toen 3-0. In totaal verzamelde Kompany 89 caps voor de Rode Duivels, al hadden dat er zonder al dat blessureleed veel meer kunnen zijn.

Simon Mignolet (31 caps)

‘t Was een statement van jewelste bij Club Brugge toen ze Simon Mignolet twee jaar geleden plots voor 7 miljoen euro wegplukten bij Liverpool. De doelman ging beginnen aan z'n tiende seizoen in de Premier League. Voor Liverpool was hij ook al actief bij Sunderland. De laatste jaren moest onze tweede nationale doelman bij de ‘Reds’ vrede nemen met een plaatsje op de bank. Hij verkoos op 31-jarige leeftijd al een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Niet bij oude liefde Sint-Truiden, wél bij Club Brugge. Twee landstitels, heel wat clean sheets en twee prijzen voor Doelman van het Jaar later staat Mignolet op z’n 33ste nog altijd onder de lat bij Club.

Bij de nationale ploeg is Mignolet de doublure van Thibaut Courtois. De Limburger moet het vooral hebben van vriendschappelijke wedstrijden, of hier en daar een kwalificatiewedstrijd. Daarin toont hij zich telkens een betrouwbaar sluitstuk. Ondanks de concurrentie in doel verzamelde hij al 31 caps voor België. Op het EK maakte hij geen minuten.

Kevin Mirallas (60 caps, 10 goals)

In tegenstelling tot bovenstaande heren speelde Kevin Mirallas nooit in de Belgische eerste klasse. Hij doorliep de jeugdreeksen van Standard, maar maakte z'n debuut bij het Franse Lille. Omzwervingen bij Saint-Étienne, Olympiakos, Everton en Fiorentina brachten de 60-voudige international bij Antwerp, waar hij met de grote trom werd binnengehaald. De 31-jarige aanvaller moest Antwerp doen herleven. Op de Bosuil kregen ze nooit de beste Mirallas te zien, die in 21 duels bleef steken op twee goals en twee assists. Na een korte passage bij Gaziantep FK zit hij nu zonder club.

Mirallas telt zestig caps bij de Rode Duivels op zijn actief, waarin hij tien keer scoorde. Zijn laatste selectie dateert van maart 2018, toen hij in het Koning Boudewijnstadion inviel tegen Saoedi-Arabië (4-0). De Luikenaar was jarenlang een vaste waarde en was erbij op de Wereldbeker van 2014 in Brazilië, toen de Duivels de kwartfinales bereikten.

Steven Defour (52 caps, 2 goals)

Steven Defour schipperde een paar keer tussen Pro League en buitenland. Hij verliet Standard op 23-jarige leeftijd voor Porto. Drie jaar later keerde hij terug naar de vaderlandse competitie, deze keer voor Anderlecht. Zijn periode daar leverde hem een droomtransfer naar de Premier League op, Burnley was de bestemming. Daar was hij geregeld titularis, tot hij twee jaar geleden besloot opnieuw terug te keren naar België. Bestemming? Antwerp. Na een jaar werd zijn contract daar ontbonden, wat hem bij KV Mechelen bracht. Blessures maakten een eind aan de carrière van Defour, die nu aan de technische staf van KV Mechelen is toegevoegd. Hij heeft ondertussen 33 lentes op de teller.

De laatste interland van Defour dateert al van november 2017.

Nacer Chadli (66 caps, 8 goals)

Ook Nacer Chadli proefde in z'n jonge jaren nog niet van de Jupiler Pro League. Hij begon z’n carrière in Nederland bij AGOVV Apeldoorn en Twente. Na Tottenham, West Bromwich Albion en AS Monaco werd de toen 30-jarige flankspeler door Vincent Kompany verleid om op huurbasis bij Anderlecht te komen spelen. Hij kwam 19 keer in actie voor Anderlecht en was daarin goed voor 8 doelpunten en 5 assists. Niet slecht. Hij droeg er zelfs een tijdje de aanvoerdersband.

Het huwelijk tussen Chadli en Anderlecht was van korte duur. Het financiële plaatje woog veel te zwaar voor paars-wit. Na het seizoen keerde hij terug naar Monaco, om niet veel later een contract van twee seizoenen bij het Turkse Başakşehir te tekenen. Chadli maakte nog deel uit van de selectie van Roberto Martínez op het EK van afgelopen zomer, waar de Rode Duivels de kwartfinale haalden. Hij kwam in actie tegen Finland en Italië.

Jelle Van Damme (31 caps, 0 goals)

Ook Jelle Van Damme heeft een verleden als Rode Duivel. Tussen 2003 en 2014 verzamelde hij 31 caps. Van Damme heeft in z'n carrière al heel wat watertjes doorzwommen. Beginnen deed hij bij Lokeren, waarna Germinal Beerschot kwam aankloppen. Vervolgens kwamen Ajax, Southampton, Werder Bremen, Anderlecht, Wolverhampton Wanderers, Standard en LA Galaxy. Na een korte periode in de States kwam Van Damme definitief terug naar de Pro League, waar een contract klaarlag bij - u raadt het al - Antwerp. Luciano D’Onofrio weet Van Damme te overhalen om mee de revival van de Great Old in te leiden. Een conflict met Bölöni zorgde ervoor dat Van Damme de deur in Antwerpen achter zich dicht trok en de cirkel bij Lokeren leek rond te gaan maken.

In februari kondigde Van Damme (37) zijn voetbalpensioen aan. Of komt daar nu toch verandering in? Volgens verschillende bronnen zou Union er alles aan doen om de verdediger nog te overtuigen een jaartje z’n voetbalschoenen aan te trekken. Krijgen we dan toch nog een extra ex-Rode Duivel in eerste klasse?

Uiteraard zijn er nog heel wat andere spelers die ooit minuten verzamelden voor de Rode Duivels die daarna hun opwachting nog maakten in de Jupiler Pro League. Denk maar aan Ritchie De Laet (Antwerp), Jelle Vossen (Club Brugge en Zulte Waregem), Laurent Depoitre (AA Gent), Benito Raman (Anderlecht), Guillaume Gillet (Charleroi) of Anthony Limbombe (Standard).