Nainggolan de publiciteitsstunts, Vanaken de statistieken. Maar wie is z’n geld het meest waard? “Radja blijft een zéér slimme transfer”

Belgisch voetbalDronken achter het stuur, op bezoek in een kinderziekenhuis of samen met Lukaku gespot in een Antwerps restaurant. Het is haast niet te tellen hoe vaak Radja Nainggolan de voorbije weken al Het Laatste Nieuws haalde in een niet-sportieve context. Hans Vanaken daarentegen valt vooral op met zijn prestaties óp het veld. Wie is z’n stevige loon (straks) het meest waard? “Voor Paul Gheysens en zijn bedrijf is Radja gewoon pure reclame.”