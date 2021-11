Na stuntzege tegen Club nu verlies op Cercle: zwak KV Mechelen gaat onderuit in Brugge, Vanderhaeghe en co boeken eerste thuiszege

Zes kansen om te scoren tegen twee, maar wel een 1-1 score op de bordjes halfweg. Cercle Brugge (met Decostere en Utkus in de startorde voor Vitinho en Sousa) was ook tegen KV Mechelen weer bijzonder ondernemend, maar tegelijk in hetzelfde bedje ziek als tijdens de voorbije wedstrijden. Olivier Deman, na twee maanden opnieuw titularis ten koste van Millán, liet de beste mogelijkheden voor de Vereniging onbenut. Alleen Edgaras Utkus kon na een hoekschop van Dino Hotic met een staalharde kopbal de netten bol zetten (1-0). Eén minuut na dat openingsdoelpunt kopte diezelfde Utkus een corner van diezelfde Hotic tegen Coucke aan, en redde de doelman van KV Mechelen zijn team tegen de herneming van Deman op de lijn.

Een helft lang raakte KV Mechelen niet tot in de buurt van het doel van Thomas Didillon. Tot de rust wenkte. Plots legde Mrabti de bal perfect klaar voor de rechter van Nikola Storm. Het harde schot week af op de dij van Van Der Bruggen en verraste daardoor Didillon (1-1). Die kwam een minuut later goed weg toen hij ongepast zijn doel verliet, maar Van Der Bruggen de poging van Mrabti nog via de paal in hoekschop kon verwerken. Mechelen, met Alec Van Hoorenbeeck in de ploeg voor de geblesseerde Vanlerberghe en na een halfuur Oum Gouet in de plaats van Hairemans, was dus bijna op een diefje met voorsprong de kleedkamer ingedoken.

Volledig scherm © Photo News

Matondo zorgt voor bevrijding

Van bij de start van de tweede helft gooide de thuisploeg weer alles in de aanval, en kreunde Mechelen verder onder de belegering. Na een schitterende doorsteekbal van Daland besloot Matondo in de korte hoek op Coucke, die kort voordien op een schot van Utkus door zijn defensie was bijgestaan. Op het uur kreeg Cercle loon naar werken. Bateau ging onder het oog van ref De Cremer op een corner aan Daland hangen en de bal ging op de stip. Hotic prikte de bal in de benedenhoek (2-1).

Met een driedubbele wissel trachtte Wouter Vrancken het evenwicht te herstellen. Hij haalde zijn kapitein Schoofs en topschutter Cuypers, beiden behoorlijk onzichtbaar, naar de kant. Vanderhaeghe repliceerde met het inbrengen van Sousa als extra-verdediger om op een driemansdefensie over te schakelen. Het leverde meteen op: Hotic stuurde de niet altijd even efficiënte dribbelaar Matondo diep en nu liet de Welshman de kans niet liggen (3-1). De weg naar de eerste thuiszege lag daarmee wijd open. Cercle Brugge mag weer hopen.

Volledig scherm © BELGA

