Na spooknamiddag aan Den Dreef: KV Mechelen praat nu met Racing Genk over uitstel

Spooknamiddag aan Den Dreef, afgelopen zaterdag. KV Mechelen hield woord en kwam niet opdagen. Een statement nadat de Pro League de wedstrijd tegen OH Leuven niet wilde uitstellen, ondanks positieve coronatesten bij eerste keeper Gaëtan Coucke en reservedoelman Maxime Wenssens. Toch ging de ‘match’ door alsof er niets aan de hand was, want KVM gaf officieel geen forfait. OHL postte de opstelling op sociale media, de pers was welkom, de scheidsrechters en tv-diensten waren aanwezig,... Uiteindelijk werkten de troepen van Marc Brys een oefenwedstrijd af tegen de beloften.

“We zijn er altijd van blijven uit gaan dat deze wedstrijd gespeeld zou worden, zo hebben we ons ook voorbereid”, vertelde Brys. “En waarom? Omdat wij ook graag wensten te spelen. Dit is heel vervelend voor ons.”

Ook vervelend is het voor KV Mechelen, uiteraard. “Een dag voor de wedstrijd tegen OHL kregen we het bericht van weigering én de suggestie dat we een extra beloftendoelman konden oproepen”, aldus CEO Frank Lagast. “Een aantal beloften zitten niet in het testprotocol. De club kiest er voor om niet-geteste spelers niet te mengen met spelers die een negatieve PCR-test aflegden of een booster kregen. We weten dat we nu een forfaitnederlaag riskeren, maar de gezondheid van onze spelers primeert.”

Match tegen Genk

In theorie is de match nog gewoon uitgesteld, al is het een kwestie van tijd vooraleer de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal Malinwa een forfaitnederlaag oplegt. Artikel B7.37 van het bondsreglement stelt namelijk dat een ploeg die niet aanwezig is op het reglementaire uur met forfaitcijfers (5-0) verliest. KV riskeert ook andere sancties in de vorm van boetes (‘een vergoeding gelijk aan het gemiddelde van de matchontvangsten van de bezochte club dit seizoen’). Malinwa zal een forfaitnederlaag en/of andere sancties in principe juridisch aanvechten via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

En wat nu met de competitiematch tegen Racing Genk van komende woensdag? Een duel dat overigens al werd verplaatst, omdat de Limburgers eind deze maand te veel internationals moeten missen.

Vandaag staat er een nieuwe testronde op het programma en morgen kent KV de resultaten. Behoudens verrassingen zullen Coucke en Wenssens nog steeds positief testen. Malinwa, dat ook drie veldspelers (allen sterkhouders) mist door corona, wil bijgevolg ook de wedstrijd tegen Genk uitstellen. Dat de Pro League voorlopig niet meegaat in het verhaal, is duidelijk. Zij beschouwen Wenssens namelijk als een U21-doelman. Ténzij de regel omtrent de keepers eerstdaags aangepast of verduidelijkt wordt - KVM is alvast vragende partij.

Mechelen vraagt ook de steun van de andere profclubs. “Iedereen - behalve Brys misschien - is het er namelijk over eens dat de Pro League een serieuze fout heeft gemaakt”, zo valt te horen in Mechelen. Malinwa praat met Racing Genk over het uitstellen van hun duel. De Limburgers willen de dialoog aangaan, maar wachten de testresultaten af.

