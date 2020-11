Na een dolle beginfase en winning goal van Hongla: Antwerp trekt aan langste eind in spektakelstuk tegen OH Leuven

Antwerp Onze watcher zag ijzersterk Antwerp domineren: “In een regie van Refaelov”

23:25 De afwezigen hadden ongelijk. Antwerp - OH Leuven was géwéldíg. Een heerlijke pot voetbal die alles had. Vooral dankzij de Great Old, op dit moment een van de meest dominante ploegen in België, zo zag onze Antwerp-watcher.