Morioka zkt ruimte. Vindt hij die straks op de Pairay ?

Jupiler pro leagueSporting Charleroi opent vanavond de twaalfde speeldag met een verplaatsing naar Seraing. De eerste sinds 5 mei 1996 (2-3). Op het eerste gezicht is er voor Edward Still geen reden om het elftal te wijzigen dat vorig weekend aan de aftrap kwam tegen Racing Genk, na de rust overwicht afdwong en uiteindelijk won — mede dankzij een sublieme Hervé Koffi. “We hebben tegen Genk een grote stap in de goede richting gezet”, bevestigde de coach van de Carolo’s die stelling.

Alles kits achter de rits? Niet voor Jackson Tchatchoua. De winger was defensief niet altijd bij de zaak en liet zich weer betrappen op een paar ziekenhuisballen. Ook niet voor Ryota Morioka. In directe steun van Shamar Nicholson miste de Japanner tegen Racing Genk de ruimte die hij nodig heeft om optimaal te renderen. Straks, op het smalle veld van de Pairay, kan dat ook een probleem worden.

Analist Alex Teklak (ex-speler van Charleroi en Moeskroen) treedt onze zienswijze bij: “Ryota is geen speler die het moet hebben van tempoversnellingen en dribbels in de rechthoek. Hij is een zwerver die overzicht nodig heeft om zijn vista en creativiteit te laten gelden. Beter ‘8’ dan ’10’, dus. Daartegenover staat het collectieve evenwicht. Edward Still gaat uit van een 3-4-2-1. De centrale posities op het middenveld worden bezet door Ilaimaharitra en Zorgane. Op basis van hun prestaties zijn ze allebei ‘incontournable’. Ilaimaharitra als vaste waarde, Zorgane als revelatie. Met als gevolg dat Morioka hoger moet postvatten in een structureel gebonden veldbezetting. Een keurslijf zou ik het niet noemen, maar tegen Genk was het duidelijk dat de Japanner minder dan gewoonlijk zijn stempel kon drukken. Doorgaans ziet hij, nu zocht hij.”

Volledig scherm Coach Edward Still van Sporting Anderlecht. © Photo News

Of dat tot verschuivingen zal leiden, zullen we om 20.45 uur weten. Mamadou Fall (om privé-redenen) en Valentine Ozornwafor (ziek) behoren niet tot de wedstrijdkern. De jonge Martin Wasinski komt terug uit blessure.

En Seraing? Ondanks de teloorgang in het Dudenpark — van 0-2 naar 4-2 — mogen er ook bij de Metallo’s geen grote wijzigingen worden verwacht. Jordi Condom is — gedeeld met Felice Mazzu van Union — de meest conservatieve coach in de Jupiler Pro League. In de voorbije elf speeldagen bracht hij slechts 15 verschillende spelers aan de aftrap. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij over een zeer smalle kern beschikt. Dat verklaart grotendeels waarom de Spanjaard het naar eigen zeggen niet nodig vond zijn spelers al te streng te berispen na hun afgang in de tweede helft op Union.

Goed nieuws voor de coach van de Metallo’s is de terugkeer van Sami Lahssaini uit blessure. De 23-jarige centrale middenvelder viel in de openingsmatch op KV Kortrijk uit met een zware knieblessure. In 1B behoorde hij, dankzij zijn actieradius, vaak tot de uitblinkers. Eens hij voldoende matchritme heeft opgedaan, kan hij in verdedigend opzicht voor meer zekerheid zorgen.

Volledig scherm Coach Jordi Condom van RFC Seraing. © Photo News

Carolo’s krijgen fikse boete

De KBVB heeft Charleroi overigens een boete van 3.000 euro opgelegd, omdat fans van de Carolo’s eind september tegen KV Mechelen pyrotechnisch materiaal gebruikten. Met fotomateriaal bewees de op 26 september aanwezige match delegate in het Stade du Pays dat er voor de aftrap al vuurpijlen werden afgestoken door de harde kern van Charleroi. Die waren wel alweer uitgedoofd toen de match tegen Malinwa op gang getrapt moest worden, waardoor er geen impact was op het wedstrijdverloop.

Namens Charleroi voerde algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx het woord. Hij betreurt het incident, maar zegt dat een sanctie geen gedragswijziging teweeg zal brengen. Een club mag namelijk geen fouilles meer uitvoeren. Bovendien is de verstandhouding met de fans gespannen, aldus Hendrickx. Pompiers en stewards durven volgens hem niet meer tussenkomen in de tribunes, en de supporters maken identificatie met maskers onmogelijk. “Er moet een gebalanceerde oplossing komen.”

Het pleidooi van Hendrickx leidde niet tot een milder oordeel. Het Disciplinair Comité verwees naar de vele antecedenten van Charleroi om de boete van 3.000 euro te bestendigen. “Het valt toe te juichen dat de club zijn uiterste best doet om dit soort antecedenten, maar de inspanningen zijn duidelijk nog onvoldoende”, luidt het in het vonnis.