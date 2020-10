Mignolet: “We blijven met een zuur gevoel achter”

Jupiler Pro League Wolf na ultieme Genkse vernede­ring: “Iedereen verwachtte betere start, maar ik wil me geen zorgen maken”

15 september Genk-trainer Hannes Wolf keek na de pandoering van zijn team niet bepaald in eigen boezem. De Duitser zag twee bepalende mannen op het Kiel. “Holzhauser en de scheidsrechter hebben de match vanavond beslist”, stak Wolf van wal. “Ik denk dat Cuesta geen overtreding maakte bij de vrije trap waaruit de 2-1 volgde. En het is al zeker geen tweede gele kaart. Als je dan ook de overtredingen ziet die Beerschot maakte bij onze twee penalty’s. Het is niet correct dat zij daar geen kaarten voor kregen. Vanaf het moment dat we met tien vielen, was het een andere wedstrijd. Niemand weet wat er gebeurd zou zijn als met elf waren blijven staan.”