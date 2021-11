Mignolet geeft toe: “Door mij kwam Standard weer in de wedstrijd” - Vanaken: “Het is onze eigen schuld”

“We komen op 2-0 na een goed eerste halfuur”, vertelt Mignolet aan Eleven Sports . “Maar dan komt Standard terug in de wedstrijd na een individuele fout van mij. Ik neem de foute beslissing want dacht dat ik eerst bij de bal kon zijn. Ik schat die pass dus verkeerd in en als doelman betaal je dat duur. Standard kreeg zo zuurstof.”

Hans Vanaken: “Onze eigen schuld”

“We beginnen goed, staan 2-0 voor en krijgen een grote kans op de 3-0. Oké, die kan gemist worden, maar dan geven we plots een goal weg tegen een ploeg die tot dan de middenlijn amper had gezien”, vertelt Hans Vanaken. “Het is zuur dat je bij de eerste keer dat zij op onze helft komen een goal slikt. Na rust probeerden we het tempo op te schroeven maar krijgen we al snel de gelijkmaker binnen. Dan kon Standard zijn geliefkoosde spel spelen. Zelf vonden we ook de openingen niet meer. Het is onze eigen schuld vandaag.”