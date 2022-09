Meteen een overwinning voor Adnan Custovic: Lamkel Zé verlaat woedend het veld

Jupiler Pro LeagueInvaller Dylan Mbayo heeft KV Kortrijk een deugddoende overwinning bezorgd. Am Kehrweg leken we lange tijd af te stevenen op een 0-0-gelijkspel, maar de Kerels haalden het uiteindelijk verdiend. Custovic begint zo met een zege als hoofdtrainer van KV Kortrijk. Lamkel Zé liet zich dan weer van zijn negatieve kant zien.

KV Kortrijk nam deze week afscheid van Karim Belhocine en stelde donderdag Bosniër Adnan Custovic aan als nieuwe oefenmeester. Voor Custovic was het een terugkeer naar het oude nest, want in het seizoen 2014-2015 was hij er assistent-trainer van Yves Vanderhaeghe. Zijn troepen moesten meteen vol aan de bak, want de West-Vlamingen trokken naar het verre Eupen voor een ware zespuntenmatch. De kersverse T1 moest het wel zonder sleutelfiguur Aleksandar Radovanovic doen - de Servische centrale verdediger viel uit in de opwarming. João Silva was zijn vervanger.

Volledig scherm Adnan Custovic. © Photo News

Custovic koos voor een 3-5-2 formatie en speelde Lamkel Zé als aanvallende middenvelder uit. Selemani moest tevreden zijn met een plaatje op de bank. Eupen begon het best aan de wedstrijd en kon dreigen via Peeters, Van Genechten en Nuhu. Vooral die laatste kreeg een unieke mogelijkheid om de score te openen, maar Ilic - die al een heel seizoen de pannen van het dak speelt - pakte uit met een wereldsave. Kortrijk daarentegen kwam geleidelijk aan beter en beter in de wedstrijd en had aan de rust altijd op voorsprong moeten staan. Zowel Lamkel Zé als Messaoudi mochten alleen op Moser af, maar beide spelers twijfelden te lang en konden niet afdrukken. Een brilscore was dan ook een verrassende ruststand.

Ook in de tweede periode zochten beide ploegen naar een doelpunt en dat leek lange tijd niet te lukken. Maar plots was het dan toch raak. Mbayo werkte een knappe steekbal van Selemani goed af. In het absolute slot verhinderde Ilic met een voetveeg de gelijkmaker van de Panda’s. Een gouden driepunter voor de Kerels.

Volledig scherm Invaller Dylan Mbayo heeft KV Kortrijk een deugddoende overwinning bezorgd © Photo News

Lamkel Zé niet blij met zijn vervanging

Lamkel Zé liet zich dan weer van zijn negatieve kant zien. Het enfant terrible werd na 64 minuten - terecht - vervangen. De Kameroener was daar duidelijk niet blij mee. Hij gunde Custovic geen blik en zocht woest de kleedkamer op. Zal hij het dan nooit leren?

Volledig scherm Mbayo met een vreugdedansje © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.