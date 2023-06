Met deze bal wordt er volgend seizoen gespeeld (en hij zal te koop zijn voor 85 euro)

Terwijl het titelfeest in Antwerpen nog volop aan de gang is, blikt de Pro League al vooruit op het volgende seizoen. Voor de komende twee seizoenen wordt er op de Belgische velden met een uniforme wedstrijdbal gespeeld: de Kipsta Pro League van Kipsta. Het was CEO van de Pro League Lorin Parys die het nieuwe leer onthulde op een persconferentie in de Event Lounge in Schaarbeek. De Pro League sloot een partnership af met Kipsta voor de komende vijf jaar.