Met dank aan Mignolet, Skov Olsen en Jutgla: Club in slotfase nog voorbij erg inefficiënt Genk - Hoefkens: “Vanaken was op en zei zelf dat hij penalty niet kon trappen”

Hoefkens: “Vanaken zei me: ‘Coach, ik kan ‘m niet meer trappen’”

Lang geleden dat de gedachten in Jan Breydel nog eens uitgingen naar Mbaye Diagne, de rebel die in Parijs Hans Vanaken een penalty ontnam en miste. Alleen: deze keer had Vanaken zelf aangegeven dat hij niet in staat was om de elfmeter te trappen: “We hebben een voorgeschiedenis,” lachte Hoefkens. “Maar het had daar niets mee te maken. Hans kwam naar mij toe en zei dat-ie volledig op was. ‘Coach, ik kan hem niet meer trappen’. Heel spijtig, maar niet onlogisch als je kijkt naar het aantal trainingen die Hans nog maar in de benen heeft, en dat bij deze temperaturen.” Nielsen bood zich spontaan aan om te trappen, maar Hoefkens koos voor Larin, die uiteindelijk op de paal trapte: “Cyle trapt de strafschoppen bij Canada en bij zijn vorige ploeg (Besiktas, red.). Dat was de reden, verder moeten jullie daar niets achter zoeken.”