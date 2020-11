Met dank aan hattrickheld Yaremchuk: AA Gent zet Waasland-Beveren makkelijk opzij na spektakelrijke eerste helft

AA Gent blijkt nog steeds goed te kunnen voetballen. Dat bewezen de Buffalo’s op de Freethiel. Het was weliswaar máár tegen Waasland-Beveren, dat de voorbije weken geplaagd werd door corona, maar de combinaties die AA Gent vooral voor de rust op de mat legde, mochten gezien worden. Dat had alles te maken met de beschikbaarheid van Elisha Owusu en Vadis Odjidja, die eindelijk verlost waren van hun blessures. Owusu bracht grinta in de duels, Odjidja creativiteit en vista in de opbouw. Hun driehoek met Dorsch functioneerde prima. Het maakte dat Sven Kums vanuit de tribune moest toekijken.

Het Gentse overwicht leverde al vroeg kansen op. Odjidja zette Niangbo na een knappe solo vrij voor doel, maar de Ivoriaan besloot binnen het bereik van doelman Jackers. Op aangeven van Castro-Montes kreeg Niangbo al snel een herkansing, maar deze keer besloot hij naast. Op aangeven van Bukari scoorde Yaremchuk wél met een knap hakje, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd wegens voorafgaand handspel van Bukari. De Ghanees beroerde de bal onvrijwillig met de arm, maar een aanvaller die daar voordeel uit haalt, wordt nu eenmaal teruggefloten.

Volledig scherm Het eerste doelpunt van Yaremchuk werd afgekeurd voor hands van Bukari. © BELGA

De voorsprong kon niet uitblijven voor AA Gent. De bal ging op de stip toen Bertone Bukari onderuit haalde. Niklas Dorsch mikte de strafschop binnen het bereik van Jackers, maar in de rebound trof de Duitser wel raak. AA Gent ging op zijn elan door. Roman Yaremchuk zette Waasland-Beveren met een hattrick binnen het kwartier voor een onmogelijke opgave. Nummer één kwam er na een knappe solo van de Oekraïnse spits. Nummer twee was een intikker, na een vloeiende combinatie over Odjidja en de bedrijvige Mohammadi. Nummer drie volgde na een schitterende doorsteekpass van Odjidja. Yaremchuk verdubbelde zo meteen zijn doelpuntentotaal in de competitie.

Covid eist tol

AA Gent was nochtans onder een ongunstig gesternte afgezakt naar de Freethiel. Davy Roef, Jordan Botaka, Andreas Hanche-Olsen en Igor Plastun legden in de aanloop naar de wedstrijd een positieve Covidtest af. Michael Ngadeu testte negatief, maar ontbrak wegens ziekte. Omdat ook Nurio niet hersteld was en Arslanagic nog steeds out is, schoten er nauwelijks verdedigers over. Vooral centraal zat Wim De Decker zodanig in de problemen, dat hij moest afstappen van zijn driemansdefensie van de voorbije weken. Er waren er gewoonweg niet genoeg voorhanden. De coach van AA Gent schakelde over naar een viermansverdediging, met Castro-Montes en Mohammadi op de flanken. Centraal haalde hij Bruno Godeau van onder het stof en trok hij Sulayman Marreh een rij achteruit. De Gentse nooddefensie werd nauwelijks op de proef gesteld, maar het dient gezegd dat vooral Marreh het aardig deed in het uitvoetballen.

Morgen ondergaan de spelers van AA Gent een nieuwe Covidtest van UEFA, maar de kans lijkt bijzonder klein dat de positief getesten plots weer negatief zullen zijn in de aanloop naar de Europa Leaguewedstrijd van donderdag tegen Rode Ster Belgrado. Omdat Bolat Europees nog geschorst is en Coosemans niet op de lijst staat, ziet het ernaar uit dat de 17-jarige Owen Jochmans in Belgrado zal mogen/moeten debuteren in het doel van de Buffalo’s.

Kort na de rust kwam Roman Yaremchuk op aangeven van alweer Odjidja dicht bij zijn vierde van de avond, maar Jackers redde knap in hoekschop. Waasland-Beveren kon milderen via Sinani, nadat de Gentse nooddefensie zich iets te makkelijk uit verband liet spelen. Na een uur mocht Vadis Odjidja naar de kant. Het was goed geweest, de Gentse aanvoerder mocht zich gaan voorbereiden op het ‘do or die’-duel in Belgrado van aanstaande donderdag. Zo mocht Mathéo Parmentier zijn eerste minuten maken. Het spel van AA Gent verslapte, in zoverre dat Bolat zijn kunnen moest tonen op pogingen van Bertone en Sinani.

Maar de o zo belangrijke zege was toen al lang binnen. Een opsteker bij aanvang van een week waarin de Buffalo’s eerst naar Belgrado moeten en zondag in de Ghelamco Arena een confrontatie met Anderlecht wacht.

