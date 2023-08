Met dank aan Biron en Mercier: RWDM pakt eerste driepunter op het veld van OH Leuven

De eerste seizoenszege voor promovendus RWDM is een feit. De Brusselaars wonnen aan Den Dreef met 1-2. Mickaël Biron scoorde twee keer, ook ex-Leuvenaar Xavier Mercier was een van de uitblinkers bij de bezoekers. OHL blijft achter met één op zes.

Een verrassing van formaat in de basisopstelling van Marc Brys. Mandela Keita verscheen aan de aftrap. De belofte-international - die geen enkele oefenmatch speelde en ook ontbrak in Charleroi vorige week - hoopt nog steeds op een definitieve transfer naar Antwerp, de club waar hij in het tweede deel van vorig seizoen aan werd uitgeleend. Keita deed het uitstekend op de Bosuil. Voorts stond ook kapitein Maertens aan de aftrap, Dwomoh kreeg bij de bezoekers zijn eerste basisplek.

Beide ploegen gingen in een sfeervol Den Dreef op zoek naar hun eerste driepunter van het seizoen. Biron schoot voor RWDM over, Defourny tikte een schot van Thorsteinsson in corner. Na een portie schilderwerk van Mercier - tegen zijn ex-club - liet De Sart de 0-1 liggen. Aan de overkant schoot Sagrado wel raak na mooi voorbereidend werk van Opoku.

RWDM moest achtervolgen, maar bleef wel dreigen. Mercier stuitte op Cojocaru, enkele minuten voor rust was het wel raak. En hoe. Mercier - moeten we nog eens benadrukken hoe goed die is? - bediende fraai Biron. De spits werkte al even knap af. Met die 1-1-tussenstand zochten de 22 protagonisten de kleedkamers op.

De bezoekers kenden een absolute droomstart van de tweede helft. Ricca beroerde al in de openingsminuut de bal met de arm. De VAR riep scheidsrechter Denil naar het scherm, strafschop oordeelde hij. Biron werkte zijn tweede van de avond voorbij Cojocaru. OHL moest flink aan de bak.

Maar echt dreigen konden de Leuvenaars niet. Verder dan een kopbal van Ricca kwam OHL niet. Intussen kreeg Mercier zowel van de Brusselse als van de Leuvense fans de handen op elkaar bij zijn wissel. Een warm moment in een al even matige als regenachtige tweede helft.

Ook een slotoffensief bleef uit en zo pakte RWDM zijn eerste driepunter van het seizoen. OHL blijft achter met één op zes. Met wedstrijden tegen Union en Antwerp in het verschiet allesbehalve ideaal. En Mandela Keita? Die speelde een onopvallend eerste uur, om nadien vervangen te worden.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Alexis De Sart wordt vervangen door Sada Diallo Gele kaart voor Ewoud Pletinckx Gele kaart voor Jón Dagur Thorsteinsson Niklo Dailly wordt vervangen door Shuto Abe Poging Schrijvers wijkt af Ei zo na de 1-1. Schrijvers kan schieten, zijn poging wijkt af en verdwijnt enkele centimeters naast het doel. Defourny stond aan de grond genageld. Gele kaart voor Jonathan Heris Nog 10 minuten OHL heeft nog tien minuten op minstens een punt uit de brand te slepen. Maar het blijft wachten op de eerste uitgespeelde kans in de tweede helft. Richie Sagrado wordt vervangen door Nachon Nsingi Xavier Mercier wordt vervangen door Florent Sanchez Mooi moment aan Den Dreef. Mercier wordt naar de kant gehaald door coach Cacapa en krijgt zowel van de RWDM-fans als van de OHL-fans de handen op elkaar. De Leuvense supporters weten natuurlijk wat de Fransman allemaal betekend heeft voor hun club. Bengaals vuur Geen heet standje voor het doel van doelman Defourny, maar wel achter de goal. De RWDM-fans hebben wat bengaals vuur binnengesmokkeld en steken dat nu af. OHL zoekt OHL gaat op zoek naar de gelijkmaker. Corners krijgen ze bij de vleet, maar buiten die kopbal van Ricca is daar nog niets uit voortgekomen. Mathieu Maertens wordt vervangen door Konan N'Dri Mandela Keita wordt vervangen door Raphael Holzhauser Ricca op Defourny Het antwoord van OHL. Schrijvers legt een hoekschop op het hoofd van Ricca. De kopbal van de verdediger wordt gered door Defourny. 1-2 GOAL (Penalty) van Mickaël Biron! Biron blijft koelbloedig en schiet zijn team op voorsprong. Kan RWDM die bonus vasthouden? Strafschop voor RWDM De Brusselaars krijgen al meteen een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Ricca beroert de bal met de arm. De VAR roept Denil naar het scherm. Na het bekijken van de beelden wijst hij naar de stip. VAR: Penalty is bevestigd Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft

