Meer concurrentie in aanval Union valt op, ook Nilsson fit voor Genk: “Vanzeir zal niet in slaap mogen vallen”

Jupiler Pro LeagueVictor Boniface bekrachtigde Europees zijn kunnen voor Union, nu lijkt hij zelfs beter in vorm dan Dante Vanzeir. Maar ook Dennis Eckert valt goed in, en tegen Genk is aankoop Gustav Nilsson eindelijk fit. De concurrentiestrijd in de aanval oogt zoveel pittiger dan vorig seizoen.

Want vorig seizoen was het simpel: als Deniz Undav en Vanzeir fit in de kern zaten, stonden ze aan de aftrap. Het klasseverschil met andere spitsen als Felipe Avenatti en Alex Millan was te groot. In cijfers uitgedrukt: Undav speelde 98% van alle mogelijke speeltijd, Vanzeir tot zijn rode kaart tegen Charleroi 97%.

Volledig scherm Dante Vanzeir. © Jasper Jacobs / BELGA

Na het vertrek van Undav naar Brighton was het zoeken naar de best mogelijke spitsbroeder naast Vanzeir. Die rol leek eerst weggelegd voor Dennis Eckert, maar Victor Boniface heeft na zijn komst Eckert in de pikorde snel overvleugeld. Op Union Berlin leverde Boniface nu ook Europees een certificaat van zijn kunde af: balvast, krachtig en beslissend met een assist. Maar niet dat Eckert daarom uit beeld is. Zijn invalbeurten bleken steevast in orde, en met twee goals in competitie doet hij met minder speelminuten zelfs beter dan Boniface en Vanzeir.

Volledig scherm Victor Boniface bewees op Union Berlijn zijn krachtige meerwaarde in de aanval van Union Sint-Gillis. © Philippe Crochet / Photo News

Wat met Vanzeir? Hij kon nog niet zijn stempel drukken zoals vorig seizoen. Zowel op Antwerp als Zulte Waregem, en in Union Berlijn miste hij kansen die hij in topvorm wellicht beter afwerkt. Coach Geraerts maakt zich niet al te veel zorgen. “Ik spreek vaak met Dante over zijn prestaties, zijn match op Berlijn schonk me voldoening. Het is waar dat hij een goal mankeert, maar ook zonder te scoren brengt Vanzeir ons veel bij.” Hij lijkt dus nog niet te moeten vrezen voor zijn plek. “Al moet hij wel goede dingen laten zien. De concurrentie kan hem nog een hoger niveau duwen.”

Vanzeir lijdt misschien het meest onder het vertrek van Undav en Nielsen, twee spelers die hem intuitief haast blind konden lanceren in de ruimte. Of dat nog een werkpunt voor het ‘nieuwe’ Union is om Vanzeir beter te laten renderen? “De groep kent Dante lang en goed genoeg om te weten hoe hij de bal het liefste krijgt, daar ligt het probleem niet”, vindt Geraerts. “Maar de ploeg moet zich ook niet helemaal aanpassen aan Dante, dat moet komen langs twee kanten. Als Dante op het juiste moment een tandje bijzet, komt het wel goed. Ik ben overtuigd dat hij ons nog vele diensten gaat bewijzen.”

Volledig scherm De Duitser Dennis Eckert scoorde als invaller in de laatste twee competitiematchen. © Kurt Desplenter / BELGA

Hetzelfde idee leeft bij kapitein Teddy Teuma, zo zei hij zondag na Zulte Waregem: “Ik kan niet zeggen dat Dante niet in vorm is. Dante is Dante, soms 89 minuten zichtbaar, maar dan slaat hij plots toe en zeggen ze: ‘Dante is een genie.’ Maar concurrentie is goed. Vanzeir zal niet in slaap mogen vallen.”

Want met Gustaf Nilsson, die na zijn transfer eind juli een voetblessure opliep, is sinds deze week een vierde spits van Union fit. Met zijn 1m96 heeft ook hij een apart profiel. “Maar ik moet zelf nog wat zijn kwaliteiten ontdekken”, zegt Geraerts. “Ik zag hem pas drie trainingen aan het werk, maar de eerste indruk is goed.”

Volledig scherm De vierde Unionspits Gustaf Nilsson kwam door een blessure nog niet in actie, maar is nu fit voor de match tegen Genk. © Nicolas Maeterlinck / BELGA