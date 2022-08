Mazzu: “We waren er niet klaar voor in de eerste helft. Dat moet grondig geanalyseerd worden”

Hoe kan het toch dat Anderlecht zich opnieuw liet verrassen door de turbostart van Union. Ook met Mazzu aan boord, net als vorig seizoen in het mes gelopen. “We waren er niet klaar voor”, zag ook Mazzu. “Die eerste helft waren we nergens. Een goal cadeau gedaan, te braaf in de duels. Zeker bij die tweede goal laten we ons veel te makkelijk doen. Zo hebben we Union enorm veel vertrouwen gegeven, ook al hadden ze dat niet meteen nodig... Na de rust was het een ander verhaal. Na enkele wijzigingen en met de nodige risico’s zag ik ons daar meer kansen creëren dan Union, ondanks dat de match van donderdag in de benen zat. Maar dat we de eerste helft niet thuisgaven, dat moeten we toch eens grondig analyseren. Tegen een ploeg met die kwaliteiten kan dat gewoonweg niet.”