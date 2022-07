Mazzu scherp voor spelersgroep na makke prestatie: “Zo’n eerste helft spelen is verboden bij Anderlecht”

Ook de coach zag wat iedereen had gezien: paars-wit acteerde op Cercle, vooral in de eerste helft, ondermaats. “Op basis daarvan verliezen we deze wedstrijd. Zo’n helft spelen is simpelweg verboden bij Anderlecht”, zuchtte Mazzu. “Zij hadden de volledige controle, brachten intensiteit en wij slaagden er niet in te doen wat we hadden voorbereid. We waren veel te kwetsbaar voor de rust, mentaal slap. Ik zal de komende dagen analyseren hoe dat kon. De twee snelle gele kaarten hebben in ieder geval niet geholpen.”