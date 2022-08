Mazzu moet gevloekt hebben, uiterlijk was hij emoties de baas: “Ik weet dat mijn ex-spelers een goed gevoel voor humor hebben”

“Allez Mazzu, chante avec nous!” Het Dudenpark danste gisteren als vanouds, maar de orkestleider van weleer stapte met gebogen hoofd richting catacomben. Zelfs mét Felice Mazzu slaagt Anderlecht er niet in een Brusselse derby te winnen in, 0 op 15 intussen voor Anderlecht sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau. Stilaan beschamend.

Mazzu: “Union extra vertrouwen gegeven”

Alsof we naar de film van vorig seizoen zaten te kijken. Exact negentig seconden waren weggetikt in de Brusselse derby toen Victor Boniface Union op voorsprong zette tegen Anderlecht. Derde derby op rij dat Anderlecht binnen de twee minuten een doelpunt incasseert. Nieuwkoop strafte laks uitverdedigen van Amuzu af. “Wie tegen Union speelt, moet in het hoofd klaar zijn om de strijd aan te gaan, dat was bij ons blijkbaar niet het geval”, zei Mazzu. “We hebben een ploeg die al met veel zelfvertrouwen speelt nog wat extra vertrouwen gegeven.” Anderlecht sputterde even tegen en kwam via Murillo nog wel op gelijke hoogte. Maar Union was sneller, feller en vooral sterker in de duels. Net zoals tegen Young Boys Bern werd het middenveld van Anderlecht met Kana-Arnstad en Verschaeren overpowered.

Technische superioriteit is van geen tel als je fysiek wordt weggeblazen. Anderlecht wil Kana en Arnstad niet afremmen in hun ontwikkeling, maar nog wat extra power op dat middenveld is zeker in dit soort matchen geen overbodige luxe. “Zo gaat dat met jonge spelers”, reageerde Mazzu. “Een paar dagen geleden kregen we complimenten omdat we het aandurfden om met zoveel jong geweld in Europa te spelen, dan zal ik nu niet accepteren dat ze worden afgebrand. We gaan nu niet alles in twijfel trekken, maar we zullen wel de juiste analyse maken. En die is simpel, ik miste intensiteit en agressiviteit in de duels voor de rust.”

Gejend door thuispubliek

Anderlecht verloor de slag op het middenveld en als gevolg daarvan beleefden ook spitsen Raman en Esposito een lastige middag. Het duo verdween in de achterzakken van Sykes en Burgess, ze waren onzichtbaar voor de rust. Raman, weer een desillusie rijker, bleef al tijdens de rust in de kleedkamer. Fábio Silva en Lior Refaelov kregen rust als gevolg van de midweekse slijtageslag en idealiter hield Mazzu hen op de bank, donderdag komt AA Gent al. Nu moest hij ze noodgedwongen al bij de rust van stal halen, ook lefgozer Sadiki kwam. Nog voor het uur kreeg Union drie grote kansen om Anderlecht helemaal uit te tellen. Van Crombrugge redde een verre lob van Lazare, een kopbal van Vanzeir en zag een schot van Boniface naast zoeven. Pas in het slotkwartier – en met de inbreng van Stroeykens – duwde Anderlecht Union terug.

Paars-wit kreeg ook twee strafschoppen van Verboomen, maar evenveel keer werden ze door de VAR terecht teruggedraaid. “Ik denk dat we een goaltje verdienden, anderzijds heeft Hendrik ons ook in de match gehouden.” Het thuispubliek jende Mazzu na affluiten, maar het bleef speels. Dante Vanzeir had het tweede doelpunt met de bekende danspasjes van Mazzu gevierd en Siebe Van der Heyden deed hetzelfde na affluiten voor de spionkop. “Ik heb hier twee fantastische jaren beleefd en ik weet dat mijn ex-spelers een uitstekend gevoel voor humor hebben”, glimlachte Mazzu. Ook van zijn ex-assistent Karel Geraerts kreeg Mazzu complimenten voor zijn start bij Anderlecht. Mazzu bedankte Geraerts met een dikke smakkerd: “Ça, c’est la classe”, zei hij. Uiterlijk was Mazzu zijn emoties de baas, innerlijk moet het Italiaanse vloeken geregend hebben.

Zeg niet langer 'vier op een rij', maar vijf op een rij: zo lang duurt de zegereeks van Union in de competitie tegen grote broer Anderlecht al. Felice Mazzu zat nu als trainer van paars-wit wel in het verliezende kamp. De Unionspelers vierden hun triomf voor de spionkop, waarbij Siebe Van der Heyden het typische danspasje van Mazzu met de benen en armen wijd open imiteerde. Ook Dante Vanzeir had dat al na zijn goal gedemonstreerd: "Het was zeker niet om hem te generen of zo, helemaal niet", aldus Vanzeir: "Maar we waren er hier wel een beetje mee aan het lachen, dat is misschien wel grappig. Omdat het toch zijn standaarddansje was, gaan we het in zijn plaats doen." Vanzeir: "5 op 5 tegen Anderlecht is enorm"

Union - Anderlecht 2-1