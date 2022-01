Mazzu: “De titel? Ik durf hoogstens zeggen dat top vier het doel is” - Kompany: “Union heeft zijn momenten gegrepen”

Jupiler pro leagueZeven op negen tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht, maar Felice Mazzu krijg je niet snel gek. Het is blijkbaar al straf dat hij zei dat “de top vier nu een doelstelling is”. Maar de titel? Ho maar. Aan de andere kant was er een teleurgestelde Vincent Kompany: “Union heeft zijn momenten gepakt, wij niet.”

Union blijft maar winnen, en daarvoor hoeft het zelfs geen grootse prestaties te leveren. In de derby tegen Anderlecht was Union lang niet geweldig, vond ook Felice Mazzu. “Zeker offensief was onze prestatie allerminst perfect. We waren slordig, leden te makkelijk balverlies, met omschakelingsmomenten voor Anderlecht als gevolg. En toen we na de pauze zelf konden counteren, hebben we nagelaten om het af te maken. We hadden de kansen om 2-0 te maken, maar waren bij die fases niet koelbloedig genoeg.”

Defensief had Mazzu daarentegen geen reden tot klagen. “Dat was wel top. En als Anderlecht dan toch eens kon dreigen, stond Moris pal. Dat is zijn job, natuurlijk, maar hij deed het wel heel goed.”

Mazzu is naar eigen zeggen “niet verrast” door de manier waarop zijn team de grote clubs bekampt. Een overwinning tegen Genk, een punt op Club Brugge en nu ook de winst tegen Anderlecht. “We begonnen deze competitie met als target om stabiliteit te vinden. Daarna wilden we de top acht. Wel, er is een nieuwe doelstelling: de Champions’ play-offs.” Het was voor het eerst dat Mazzu die woorden uitsprak. Eerder zei hij nog dat hij niet eens wist wat de Champions’ play-offs waren.

Inmiddels blijft de voorspelde dip bij Union uit. Komt die er überhaupt nog wel? En dan is Union toch simpelweg een titelkandidaat? Mazzu, droog: “Pas als we op de laatste speeldag van de play-offs nog in aanmerking komen om kampioen te worden, zal ik daarover babbelen.” Je moet Mazzu de truken van de foor niet leren: hij vindt het ongetwijfeld nog te vroeg om zijn groep nu al te veel druk op te leggen.

“Match per match”, bekijkt Mazzu het parcours richting het allerhoogste. Met sinds kort niet alleen zijn spitsenduo, maar ook zijn centrale middenvelder als doelpuntenmaker. Casper Niels was trefzeker tegen Genk en mocht nu ook tegen Anderlecht juichen. “We wisten dat er bij stilstaande fases ruimte lag achter het defensieve blok”, aldus Mazzu. “We hadden dit dus voorbereid, maar dan nog moet je wel een speler hebben die het zo kan trappen. Casper speelde alweer een fantastische match.”

Tegen Antwerp wacht alweer een test voor Union, niet het minst fysiek. Maar ook op dat gebied verwacht Mazzu geen problemen. “Wij zijn profvoetballers, die zijn het gewend om dit soort inspanningen te leveren. Op voorwaarde dat ze voldoende rust nemen, moet dat lukken. Ik denk dat we tegen Anderlecht andermaal getoond hebben dat mijn spelers leven voor hun sport.”

Vincent Kompany: “Het heeft geen zin om te speculeren”

“Eén kans, één goal”, begon Kompany zijn analyse. “Dit is het momentum waar Union in zit. Het schot van Nielsen wijkt af en belandt in doel. Verder beleefden we een rustige eerste helft en waren wij de gevaarlijkste ploeg. In de tweede helft was het spelbeeld niet echt anders, maar in de slotfase kwamen we in een ander voetbal terecht. We speelden vaker de lange bal. Bij deze is het nogmaals bewezen dat dat niet de manier is waarop wij resultaten kunnen boeken.”

“Niemand is echt verrast over de wedstrijd, behalve misschien over het feit dat we ze onder controle hadden. Er kwam weinig gevaar van Union spelers die doorgaans heel gevaarlijk zijn. Zij kregen enkele kansen en verzilverden die ook. Er was ook de wereldsave (van Moris, red.) op de vrijschop van Gómez... Union heeft zijn momenten gegrepen. Dat wij weinig kansen creëerden? Union speelt vanuit een blok op de counter. Het is niet simpel om dan veel kansen bij elkaar te voetballen.”

Anderlecht volgt nu al op 15 punten van leider Union. “Het heeft geen zin om te speculeren, aangezien de punten gehalveerd worden in de play-offs. Union is titelkandidaat omdat ze hun momenten pakken, en dat deden wij niet. Wij moeten de volgende match weer op ons best zijn."

