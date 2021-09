Matchwinnaar De Ketelaere: “Kers op de taart van mijn week” - Mignolet: “Enige manier om opnieuw kampioen te worden”

“Je kan stellen dat ik een goede week achter de rug heb. Vandaag is de kers op de taart.” Charles De Ketelaere genoot voor de camera van VTM NIEUWS na van zijn winning goal in de late 0-1-zege van Club bij Charleroi. “Een mooie prestatie tegen PSG, mijn contractverlenging, het resultaat hier,... Dat doet heel veel deugd. Niet alleen voor mij, maar ook voor de ploeg. Dit is altijd een moeilijke verplaatsing. Daarom was de ontlading ook zo groot. Charleroi had zeker voldoende kansen, Simon was heel goed. Waarom het vandaag (gisteren, red.) iets moeilijker ging? Je voelt wel dat de CL-match in de benen zit, maar dat is geen excuus. Iedereen was fysiek top om 90 minuten te maken. Doorgaan nu.”