MATCHVERSLAG. Ook in ‘t Kuipje blijven de Buffalo’s foutloos: Cuypers bezorgt Gent de zege in Westerlo

Trond Sollied was coach en Alin Stoica maakte het mooie weer op het middenveld. Augustus 2007. Zolang was het geleden dat AA Gent de competitie begon met een 9 op 9. Vandaag lukte het de Buffalo’s eindelijk nog eens.

Als het voetballend niet lukt, dan maar op stilstaande fase. Hong met een hoekschop, Watanabe kopte aan de eerste paal binnen: 1-1. De Japanse verdediger bleef in Westerlo opnieuw foutloos. We zijn drie competitiematchen ver en we mogen nu al stellen: Watanabe is een uitstekende transfer van AA Gent, dat hem voor 3,5 miljoen wegplukte bij KV Kortrijk. Net voor de pauze trapte Hjulsager nog vanuit een scherpe hoek op Bolat. Rusten deden we bij een gelijke stand.