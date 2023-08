MATCHVERSLAG. Matige Charleroi-Standard eindigt zonder winnaar, maar mét heel wat VAR-interventies en twee rode kaarten

De Waalse derby op de derde speeldag was meteen een kelderkraker. Standard startte immers met nul op zes en Charleroi deed het met één punt uit de vorige twee duels niet veel beter. In het eerste halfuur was het al Charleroi wat de klok sloeg. De Rouches konden de bal geen vijf passen in de ploeg houden en speelden eerlijk gezegd als een team dat het nog heel lastig kan krijgen dit seizoen. De jonge Isaac Price behoedde het elftal van Carl Hoefkens van een snelle achterstand door een inzet van Heymans van de lijn te keren, Mbenza zag dan weer zijn knal uit elkaar spatten op de kruising.

Standard was aan het pompen én aan het verzuipen, maar een snelle counter zorgde toch voor de 0-1 voorsprong. Boukamir schatte een lange bal totaal verkeerd in en Kanga kon ermee aan de haal. De debutant speelde mooi in op Denis Dragus, die Koffi kon verschalken. 0-1 tegen de gang van het spel in. In een matige tweede helft zou die score uiteindelijk lang blijven staan. Dabbagh deed de netten nog trillen, maar stond buitenspel. Na een trekfout van Ngoy ging de bal in extra tijd zowaar nog op de stip. Ngoy mocht ook meteen gaan douchen. Ilaimaharitra, de kapitein van de Zebra’s knalde de strafschop binnen, maar mocht even later ook met rechtstreeks rood het veld af.