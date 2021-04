Marc Degryse over de scenario’s op de slotspeeldag: “Anderlecht verdient play-off 1, Oostende heeft 1 procent kans op kwalificatie”

Play-off 1: laatste ticket voor Anderlecht of Oostende

Club Brugge is - uiteraard - zeker van play-off 1. En ook Racing Genk en Antwerp hebben zich verzekerd van een plek in de top vier. Anderlecht moet strijden tot de laatste snik. KV Oostende zet paars-wit namelijk nog onder druk.

Anderlecht (55 punten) heeft zondag genoeg aan een gelijkspel in Sint-Truiden om play-off 1 te halen. Paars-wit is ook safe als KV Oostende (52 punten) zondag niét wint tegen Cercle.

De Kustboys hebben dus geen keuze als het nog aanspraak wil maken op play-off 1: ze moeten de volle buit pakken in eigen huis tegen Cercle Brugge én hopen dat Anderlecht verliest in Sint-Truiden.

Onze analist Marc Degryse denkt dat Anderlecht het zondag op Stayen zal afmaken. “Anderlecht zit in een zeer comfortabele positie. Ze hebben duidelijk stappen gezet en de kwalificatie zou verdiend zijn. Als je in een match duidelijk de mindere bent en toch een resultaat binnenhaalt, zoals tegen Club, is dat knap. Dat is een groot verschil met het begin van het seizoen. Het zou een grote stap zijn voor de jonge ploeg van Anderlecht om play-off 1 te spelen, met zes matchen op het hoogste niveau. Oostende had het tot twee weken geleden in eigen handen, maar heeft het laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. Ik geef hen nog 1 procent kans om play-off 1 te halen.”

Programma Anderlecht: uit tegen STVV

Programma KV Oostende: thuis tegen Cercle Brugge

Play-off 2: met zes voor drie plaatsen

De strijd om play-off 2 is nog een pak spannender dan die om de top vier. Enkel Anderlecht of KV Oostende is zeker van een plekje, voor de andere drie tickets zijn nog zes (!) ploegen in de running. Beerschot (47 ptn), Standard (47 ptn), Zulte Waregem (46 ptn), AA Gent (46 ptn), KV Mechelen (45 ptn) en OH Leuven (45 ptn). Bovendien zijn er met Beerschot-Standard en Zulte-Waregem-AA Gent twee rechtstreekse duels voor play-off 2. De winnaars van die matchen zijn dus sowieso geplaatst, Beerschot heeft zelfs genoeg aan een punt om bij de eerste acht te eindigen.

Degryse: “Het zou gevaarlijk zijn om in de onderlinge duels het op een akkoordje te gooien en voor een gelijkspel te gaan. Standard kan, met twee matchen minder gewonnen, evengoed nog uit de top acht vallen. En AA Gent staat momenteel zelfs niet eens in play-off 2. Dat is toch wel triestig voor een club als AA Gent, dat bij het begin van het seizoen torenhoge ambities had. Voor winst gaan is dus de enige boodschap. Zeker omdat KV Mechelen en OH Leuven haalbare matchen hebben. Het wordt nagelbijten tot de laatste minuut voor alle zes.”

Het programma voor play-off 2:

Standard-Beerschot

Zulte-Waregem-AA Gent

KV Kortrijk-KV Mechelen

OH Leuven-Waasland-Beveren

Degradatie: strijd tussen Moeskroen en Waasland-Beveren

Cercle Brugge is gered dankzij de nederlaag van Moeskroen tegen Antwerp. Op de slotspeeldag nemen de Henegouwers (31 punten) het op tegen Club Brugge. Moeilijke afsluiter. Waasland-Beveren (28 punten) staat met de rug tegen de muur: het kan de rechtstreekse degradatie alleen nog afwenden als het zelf wint in Leuven én Moeskroen geen punten pakt tegen Club.

Degryse ziet Moeskroen zeker niets pakken bij Club Brugge, maar vreest toch dat er geen ultieme stunt mogelijk is voor Waasland-Beveren. “Ze hebben de pech dat OH Leuven ook nog vol speelt om in play-off 2 te geraken. Wat mij betreft is het voor Waasland-Beveren over en out. Als dat anders loopt, zou het me zeer verbazen.”

Programma Moeskroen: uit tegen Club Brugge

Programma Waasland-Beveren: uit tegen OH Leuven

