LIVESTREAM. Anderlecht en Union openen competitie op 28 juli, landskampioen Antwerp begint tegen Cercle

Een promotie in 2017, twee bekers en nu ook de titel voor de Great Old? “Antwerp is wakker, daar mogen ze Mister Gheysens voor bedanken”

De fundamenten van het huidige Antwerps succes werden gelegd in 2017. Toen Paul Gheysens nog in de schaduw werkte en de Great Old promoveerde op het veld van Roeselare. Nadien volgde de Big Bang. “Toen al bleek dat de plannen héél, héél groot waren. Ik had in het verleden nog met ambitieuze voorzitters gesproken, maar dit was anders.”