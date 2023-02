LIVE (zo, 18u30). Vrancken over aanwinst Arokodare: “Explosiever dan Onuachu, maar Tolu heeft minder ervaring”

Club Brugge Club Brugge vangt bot in beroep tegen schorsing Sylla, die drie wedstrij­den aan de kant moet blijven

Club Brugge moet het de komende drie competitiewedstrijden zonder Abakar Sylla doen. Blauw-zwart ging in beroep tegen de beslissing van het Disciplinair Comité om Sylla drie speeldagen te laten schorsen voor zijn rode kaart op Anderlecht, maar ving bot. Morgenavond tegen Union is Sylla er al niet bij, ook tegen KV Oostende en AA Gent moet de revelatie in de Clubdefensie van aan de zijlijn toekijken.

