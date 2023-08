LIVE (zo, 18u30). Pakt Club bij Westerlo eerste zege van het seizoen?

Heeft Deila door te ontkennen zijn geloofwaar­dig­heid op het spel gezet? “De gouden regel is: ‘Nooit liegen, ook niet half’”

Het officiële vertrek van Ronny Deila als Standardtrainer naar Club komt er nadat hij vorig weekend nog glashard een aanbod en deal ontkend had. Of dat zijn geloofwaardigheid nu schaadt? “Als je de waarheid niet kan zeggen, is het beter niks te zeggen”, aldus reputatiecoach Jeroen Wils.