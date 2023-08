LIVE. Zinckernagel voor het eerst in de basis bij Club op bezoek bij Eupen

KIJK. Directeur Voetbalza­ken Marc Overmars: “Dat net Toby hem binnen­knalt, maakt sprookje compleet”

Antwerp kroonde zich zondagavond tot kampioen in de Jupiler Pro League. Ook voor Marc Overmars was het een fantastisch moment. De Directeur Voetbalzaken pakte in zijn eerste jaar meteen de dubbel. “We hebben geschiedenis geschreven.”