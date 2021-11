LIVE. Zet STVV opmars verder in Seraing met derde zege op rij?

Jupiler Pro League ONS RAPPORT. Drie Club-spe­lers met 7, een 5 voor "heel bleke” De Ketelaere - Antwerp grossiert in zesjes

Geen winnaar op het veld in Antwerp - Club, al wint blauw-zwart over negentig minuten op punten. Dat reflecteert zich ook in onze spelersbeoordelingen met drie bezoekers die een 7 op 10 krijgen. Bij Club bleef alleen De Ketelaere onder de verwachtingen: ‘CDK’ heeft duidelijk even nood aan wat rust. Geen 7's voor Antwerp, wel veel zessen en ook enkele jongens die ondermaats bleven. Ons individuele spelersrapport.

25 oktober