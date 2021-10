LIVE. Zet Racing Genk scheve situatie na de rust nog recht of is vijfde opeenvolgende nederlaag in de maak?

Racing Genk John van den Brom had stevig gesprek met spelers na Europese klap: “Ik schrok van de gelaten­heid”

1 oktober Er is veel gepraat gisteren in Genk. De Europese klap tegen Zagreb zinderde ook een dag later nog na. “Het mag wat zakelijker, zeker in Europa”, luidt de conclusie van John van den Brom.