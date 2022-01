LIVE. Zeer dichte mist in het Stade du Pairay, maar Seraing en Union zijn wel gewoon aan hun match begonnen

Voetbal G6 wacht ook juridische kluif over lopende contracten grootver­die­ners: topoverleg tussen Pro League en ministers om ‘schade’ taxshift te beperken

Redden wat er te redden valt: de Pro League en de G6 hopen in overleg met de bevoegde ministers de ‘schade’ van de RSZ- en fiscale hervorming te beperken. De topclubs bereiden zich wel best al voor op pittige onderhandelingen over de contracten van hun topverdieners.

12 november