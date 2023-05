LIVE WESTERLO-STANDARD. Geen 3-0: VAR voorkomt erger voor slecht verdedigende Rouches

HLN Shop De barbecue: ga je voor houtskool, elektrici­teit of gas? Wij overlopen vier toptoestel­len voor elke buitenkok

Ontbreekt de zomerse gezelligheid van een barbecue in je uitzet? Of verkeert je oude exemplaar in weinig appetijtelijke staat? Dan is het hoog tijd voor een nieuw model. Je vindt barbecues in tal van uitgaven, van ultralicht tot bestand tegen een stevig feestje. HLN Shop maakt je wegwijs langsheen de verschillende toestellen en helpt je jouw perfecte match te vinden.