LIVE. Welke straf legt Disciplinair Comité Vanzeir op? - Union-spits biedt excuses aan na slag: “Het was een foute reactie”

Voor het eerst sinds zaterdagavond sprak Dante Vanzeir. De spits van Union had Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor een slag verkocht toen die iets te nadrukkelijk het concept ‘man-op-man-dekking’ had gedemonstreerd. Met een videoboodschap op het socialemediaplatform Instagram verontschuldigde Vanzeir zich publiek voor zijn gedrag.

“Ik wil nog iets kwijt over het weekend. Ik wil me excuseren voor mijn reactie van afgelopen zaterdag. Het was een foute reactie. Ik wil het op geen enkele manier goedpraten en zou het zelf nooit accepteren in het voetbal.”

Berichtjes gestuurd

Vanzeir heeft in de tussentijd verschillende keren contact gehad met de verdediger. Zaterdagavond ging hij naar de kleedkamer van Charleroi om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. Ozornwafor was toen al naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Vanzeir kreeg wel het gsm-nummer van de Nigeriaan. De twee stuurden onderling berichten.

Navraag leert dat de schade bij Ozornwafor niet al te groot lijkt. Uit de routinecontroles in het ziekenhuis bleek dat de verdediger niets had gebroken. Dokters stelden ook geen hersenschudding vast, ondanks het feit dat de medische staf van Charleroi had vastgesteld dat Ozornwafor twee keer kort het bewustzijn had verloren.

Zondag was Ozornwafor alweer thuis. Hij hernam ook al (licht) de training. De kans bestaat dat de verdediger alweer speelklaar is wanneer Charleroi het vrijdag tegen Beerschot opneemt. De medische staf gaat voorlopig wel nog lichtjes op de rem staan - bij mogelijke hoofdblessures nemen ze liever zo weinig mogelijk risico’s.

“Ik heb de afgelopen dagen contact gehad met Valentine, hij heeft vandaag gelukkig de trainingen kunnen aanvatten”, zei Vanzeir. “Ik ben opgelucht dat hij oké is. Ik wens hem het allerbeste.”

Tot 8 weken

Of het bondsparket Vanzeir het allerbeste wenst, valt af te wachten. Er kwam na het weekend géén schorsingsvoorstel. Een vuistslag levert normaal gezien een minnelijke schikking van vier speeldagen op. Maar wanneer het bondsparket vindt dat een strengere straf op z’n plaats is, gaat de zaak rechtstreeks naar het disciplinair comité. Dat behandelt de zaak vandaag. Na eerst Vanzeir (en/of zijn advocaat) gehoord te hebben zal het een strafmaat bepalen. Mocht Union niet akkoord gaan, kan de club in beroep gaan, en dan komt de zaak voor de Disciplinaire Raad, die een andere samenstelling heeft. Dan volgt de uitspraak in principe vrijdag. De straf kan dan oplopen tot acht weken schorsing.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals een zware blessure bij de tegenstrever, kan de schorsing zelfs nog verder oplopen. Maar gezien de berichten vanuit Charleroi lijkt dat scenario weinig waarschijnlijk. Het bondsparket lijkt in zijn argumentatie echter wel aan te sturen op een zware straf. “Het enige element dat in zijn voordeel spreekt, is de afwezigheid van precedenten.”

Hoe dan ook lijkt het zeer waarschijnlijk dat Union-coach Felize Mazzu de komende weken moet puzzelen met zijn voorlinie. Naast de vermoedelijke schorsing voor Vanzeir zit ook diens spitsbroeder Denis Undav een week op de strafbank. Hij pakte zijn vijfde gele kaart tegen Charleroi.

Dat wil zeggen dat Mazzu vermoedelijk zal moeten afstappen van zijn geliefkoosde tweespitsensysteem. Afgelopen winter trok Union wel de 22-jarige Alex Millán aan van Villarreal. Hij is op papier het enige alternatief centraal voorin. Of verrast Mazzu met een valse 9 à la Mitoma?

