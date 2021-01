LIVE. Wat kunnen Standard en Leye op bezoek bij Cercle? Nieuwkomer Klauss begint nog op de bank bij Rouches

Premier League Lampard onder vuur bij Chelsea: slechtste coach in tijdperk Abramovich

4 januari Frank Lampard staat onder grote druk bij Chelsea. Het clubicoon leed gisteren met The Blues een pijnlijke 1-3-nederlaag tegen Manchester City waardoor de leiding van de Londenaars volgens Engelse media nadenken over een ontslag. De cijfers van de trainer spreken in elk geval niet in zijn voordeel.