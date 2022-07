LIVE. Wat kan Eupen nog? N’Dri zorgt met aansluitingstreffer nog voor spannend slot

Jupiler Pro League Gent blijft stevig op kop van Europe play-offs na winning goal van Tissoudali in slotsecon­den

AA Gent boekte in Mechelen zijn derde overwinning op rij en blijft na vier speeldagen stevig op kop in de Europe play-offs. Hairemans maakte in de slotminuten een doelpunt van Ngadeu ongedaan, maar in blessuretijd bezorgde Tissoudali de Buffalo’s alsnog de zege.

10 mei