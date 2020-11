LIVE. Waasland-Beveren en Cercle Brugge nemen het tegen elkaar op

JPL Beerschot klopt OHL na spektakel­stuk: “Beide teams nogmaals getoond dat ze een aanwinst zijn voor 1A”

31 oktober Beerschot heeft OH Leuven geen revanche gegund voor de verloren promotiefinales in 1B. Na een bijzonder onderhoudend duel tussen de twee promovendi haalde de ploeg van Hernan Losada het met 4-2. “Wat Beerschot doet, is ontzettend straf”, vond trainer Hernan Losada.