LIVE. Vroege openingstreffer van Walsh afgekeurd door offside

Belgisch voetbal Vandaag stemming over extra seizoen met 18 clubs in 1A

14 december De algemene vergadering van de Pro League verzamelt vanmiddag via videoconference. Op de agenda staat onder meer de stemming over de verlenging van het huidige competitieformat. Normaal gezien zouden er volgend seizoen drie teams degraderen, om zo terug te keren naar een competitie met zestien ploegen in 1A. Maar door de impact van de coronacrisis, en een lopende studie over het beste format, willen vooral de kleinere clubs het huidige format met achttien eersteklassers voor één jaar verlengen.