LIVE VOORBEREIDING. Verschaeren scoort hattrick tegen Roda JC, Okereke verrassend in de basis bij Club

Jupiler Pro LeagueAlle clubs uit 1A zijn intussen bezig aan hun voorbereiding op de jaargang 2022-2023. Of het nu opvallend nieuws is vanop de training, of de uitslag van een oefenwedstrijd: op deze pagina blijft u de komende dagen op de hoogte van het laatste nieuws op en rond de trainingsvelden van onze 1A-clubs!