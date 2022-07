LIVE VOORBEREIDING. Club met De Ketelaere en co op stage in Wageningen - Gent verliest oefenmatch - Muleka stuurt kat naar stage Standard

Jupiler Pro LeagueAlle clubs uit 1A zijn intussen bezig aan hun voorbereiding op de jaargang 2022-2023. Of het nu opvallend nieuws is vanop de training, of de uitslag van een oefenwedstrijd: op deze pagina blijft u de komende dagen op de hoogte van het laatste nieuws op en rond de trainingsvelden van onze 1A-clubs!